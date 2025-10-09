157 Снимка: AP/БТА

Тайванската компания TSMC, най-големият в света производител на чипове по договор, отчете впечатляващ ръст на приходите си за третото тримесечие на 2025 г. Предварителните данни сочат увеличение от 30% на годишна база, което изстрелва общите приходи до 32,47 млрд. долара. Така компанията надмина очакванията на анализаторите от LSEG SmartEstimate, които прогнозираха 31,9 млрд. долара.

Според Reuters, TSMC е успяла да постигне резултат, който надвишава дори собствената ѝ прогноза - между 31,8 и 33 млрд. долара. Това показва стабилно възстановяване на сектора, подкрепено от нарастващото търсене на чипове, свързани с изкуствения интелект, облачните изчисления и центровете за данни.

TSMC играе ключова роля в глобалната технологична екосистема, доставяйки най-съвременни полупроводници за компании като Apple, Nvidia и Qualcomm. В последните тримесечия именно сегментът, обслужващ изкуствения интелект, се превърна в основен двигател на растежа, докато пазарът на смартфони и потребителска електроника остава стабилен, но по-умерен.

Бумът при AI инфраструктурата има ефект и върху партньорите на TSMC - например Foxconn, която произвежда сървърни системи за Nvidia, наскоро също отчете рекордни приходи. Това потвърждава тенденцията: изкуственият интелект не просто вдъхновява технологични иновации, а реално преобразява глобалните вериги на доставка и инвестиционния поток в чип индустрията.

Очаква се пълният тримесечен отчет на TSMC да бъде публикуван през следващата седмица, но дори предварителните данни ясно показват, че тайванският гигант продължава да води с увереност технологичната надпревара в света на полупроводниците.

