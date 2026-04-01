TSMC, водещата тайванска полупроводникова фабрика, съобщава се, че е изчерпала всички свои производствени мощности до 2028 г. Това включва новия N2 възел, който се очаква да се използва от компании като Nvidia, Apple, AMD и Intel.

Според доклади, дори капацитетът на бъдещи фабрики, които все още не са построени, вече е резервиран. Това включва четвъртата фабрика на TSMC в Аризона, която е планирана за масово производство около 2030 г. и е резервирана предварително, още преди да започне строителството.

Нарастващото търсене идва не само от утвърдени клиенти, но и от нови компании, свързани с AI, като Google и Amazon. Въпреки че TSMC строи нов капацитет, голяма част от него няма да бъде налична в следващите няколко години, а и част от него вече е предварително резервирана.

В глобален план TSMC държи около 72% от пазара на контрактно производство на чипове, докато Samsung е втори с едва 7%. Само TSMC и Samsung могат да предложат 2 нм производствена технология, докато Intel с възлите си 18A и 14A е по-скоро ограничена за външни клиенти.

Според някои новината може да означава, че до 2028 година не се очаква поевтиняване на геймърските компютри и по-мощни РС конфигурации.

Цените на DDR5 паметта се сринаха рязко в Китай
Виж още Цените на DDR5 паметта се сринаха рязко в Китай

