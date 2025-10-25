Изстрелването на Tayfun Block-4 е било успешно. Оръжието има обсег от 800 километра и се движи със хиперзвукова скорост

6777 Снимка: iStock by Getty Images

Турската отбранителна индустрия проведе успешно изпитание на балистична ракета в петък, като висш представител подчерта напредъка в обхвата и прецизността на удара, съобщи "Хюриет Дейли Нюз", цитирана от БТА.

Халук Гьоргюн, ръководител на секретариата на турската отбранителна индустрия, обяви теста в социалната медийна платформа Екс. Тестът е проведен от турската оръжейна компания "Рокетсан" (Roketsan).

"Тиха подготовка. Един миг... И подпис, нарисуван в небето. Красив ден, още един успешен тест", написа Гьоргюн.

"С решителни стъпки обхватът се разширява и точността на удара се увеличава. Благодарение на "Рокетсан" и на всички, които допринесоха", добави той.

Тестът надгражда предишни етапи, включително успешното изстрелване на балистичната ракетна система с малък обсег "Тайфун" (Tayfun) през февруари.

През юли генералният мениджър на "Рокетсан" Мурат Икинджи посочи, че скоро ще започнат изпитателни изстрелвания на модернизираната версия "Тайфун Блок-4" (Tayfun Block-4), отбелязвайки хиперзвуковите ѝ възможности, демонстрирани на Международното изложение за отбранителна промишленост (IDEF 2025) в Истанбул, което се проведе в края на август.

Tayfun Block-4 има обсег от 800 километра и освен високата скорост има и известна мобилност в траекторията си, отбелязва TurkiyeToday.

В обсега на турската ракета са България, Сърбия, Румъния, Молдова, Гърция, Кипър, Албания, Черна Гора, Грузия, Армения, Азербайджан, Сирия, Ливан, Израел, Йордания. В обсега попадат части от Русия, Украйна, Иран, Ирак, Хървания, Босна и Херцеговина, Италия, Унгария и Либия.

Това е е най-дългобойната балистична ракета, разработена в Турция. Тя тежи над 7 тона и е снабдена с многоцелева бойна глава, способна да унищожава стратегически цели като системи за ПВО, командни и контролни центрове, военни хангар и други важни съоръжения от голямо разстояние.

