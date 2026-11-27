Baykar определя това като първото въвеждане на безпилотен изтребител в оперативна употреба в света

3904 Снимка: Baykar

Турският производител на безпилотни летателни апарати Baykar предаде първите три бойни дрона Bayraktar Kizilelma на турските сили за сигурност. Машините са преминали приемните изпитания и вече са включени в състава на турските въоръжени сили. От компанията определят събитието като исторически момент за авиацията и заявяват, че това е първият случай на въвеждане в оперативна употреба на безпилотен изтребител.

Вижте как изглежда Bayraktar Kizilelma >> >> >>

Програмата Kizilelma започна през 2021 г. и премина през няколко етапа на развитие, включително летателни изпитания, интеграция на въоръжение и проверки от военните. По данни на Baykar досега са проведени около 600 изпитателни и тренировъчни полета.

Значението на проекта обаче не се изчерпва с твърдението за световно първенство. Kizilelma принадлежи към ново поколение безпилотни бойни самолети, които са проектирани не само за удари по наземни цели и разузнаване, но и за задачи, традиционно изпълнявани от изтребители. Сред тях е въздушният бой срещу други самолети.

Това го отличава от голяма част от познатите бойни дронове. Терминът UCAV (Uncrewed Combat Air Vehicle) обхваща широк спектър от безпилотни бойни апарати, включително реактивни машини със стелт характеристики, предназначени за проникване в защитено въздушно пространство, разузнаване и удари по наземни цели.

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Появява се обаче и по-тясна категория - безпилотни самолети, създадени специално за изтребителни мисии. Те могат да участват във въздушни боеве и да изпълняват задачи, които досега изискваха пилотирани бойни самолети.

Турският самолет е разработен с идеята да изпълнява мисии, характерни за традиционните изтребители. Той трябва да допълва бъдещия турски боен самолет TF Kaan, като участва както във въздушни, така и в удари по наземни цели.

Конструкцията включва определени характеристики за намаляване на радарната забележимост, но стелт технологията не е била водещият фактор при разработката. Baykar работи и по морска версия, която ще може да излита и каца от кораби с къси полетни палуби.

Според публикуваните характеристики базовата версия на Kizilelma развива максимална скорост от около 0,9 Маха, а крейсерската му скорост е 0,6 Маха. Максималният полезен товар достига приблизително 1360 кг. Издръжливостта във въздуха надхвърля три часа, а типичният боен радиус е около 926 км. Служебният таван е 12 200 метра, докато обичайната оперативна височина е около 7600 метра. В бъдещи версии се предвижда самолетът да достигне свръхзвукова скорост.

Един от най-важните етапи в развитието на програмата беше през ноември 2025 г. Тогава Kizilelma използва турската ракета "Гьокдоган" за въздушен удар по реактивна въздушна мишена.

Целта беше открита и проследена с радара Murad с активна фазирана антенна решетка (AESA), разработен от Aselsan. Изпитанието демонстрира интеграцията между безпилотния самолет, бордовия радар и ракета за поразяване на цели извън визуалния обсег.

Kizilelma е демонстрирал и способност за автономен полет във формация. През декември 2025 г. два прототипа са летели в близка формация с помощта на система за автономна координация. През май 2026 г. последва съвместен полет с италиански самолети M-346. Това беше още една стъпка към взаимодействието между пилотирани и безпилотни бойни машини. Все още обаче не е напълно ясно доколко Kizilelma може самостоятелно да открива, идентифицира и проследява вражески самолети, както и да взема решение за атакуването им.

Турската програма не се развива изолирано. САЩ, Китай и няколко европейски държави също работят върху безпилотни бойни самолети, които могат да изпълняват изтребителни задачи.

Американските военновъздушни сили развиват програмата Collaborative Combat Aircraft (CCA). През март 2025 г. бяха официално присвоени обозначенията YFQ-42A на разработката на General Atomics и YFQ-44A на проекта на Anduril.

Американската концепция се различава от тази на Baykar. Дроновете CCA са създадени основно за съвместни операции с пилотирани бойни самолети. Те трябва да разширяват обхвата на сензорите, да увеличават наличното въоръжение и да предоставят допълнителни тактически възможности на пилотите.

Китай също има значителен напредък. Неговият стелт безпилотен боен самолет GJ-11, известен като "Мистериозния дракон", беше обявен за въведен на въоръжение през ноември 2025 г. Това означава, че китайският апарат е започнал да служи приблизително година преди предаването на първите Kizilelma.

В Европа Швеция и Saab проучват възможностите за разработване на автономни бойни самолети и взаимодействие между пилотирани и безпилотни машини. Компанията работи и по концепция за голям безпилотен апарат с характеристики на изтребител. Airbus също развива подобна идея със своя проект Wingman - стелт безпилотен самолет, предназначен да действа съвместно с пилотирани бойни машини.

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