Планетарни учени от Ирландия привлякоха вниманието на научната общност с необичайно образувание на повърхността на Европа - ледената луна на Юпитер. Формата му наподобява гигантски паяк или разпръсната звезда, а изследователите са му дали името Damhán Alla - галска дума за "паяк", която може да се преведе и като "стенен демон".

Анализът е публикуван в The Planetary Science Journal и предполага, че подобни структури са резултат от мощни струи солена вода, пробили ледената кора на Европа. Според учените това може да са своеобразни "рани" на повърхността, зад които се крие активност от дълбините.

"Такива повърхностни форми могат да ни разкажат много за това какво се случва под леда", обяснява водещият автор на изследването Лорън МакКиън от Университета на Централна Флорида. По думите ѝ, ако предстоящата мисия Europa Clipper засече повече подобни структури, това може да е знак за наличие на локални басейни със солена вода непосредствено под повърхността.

Европа е най-малката от четирите големи галилееви луни на Юпитер и отдавна е смятана за един от най-обещаващите кандидати за извънземен живот в Слънчевата система. Причината е предположението, че под дебелия ѝ леден слой се намира глобален океан от солена вода.

Паякоподобното образувание е било забелязано още по време на мисията Galileo на НАСА, която извърши множество близки прелитания покрай Европа между 1989 и 2003 година. Сегашното изследване сравнява Damhán Alla, с диаметър около километър, с подобни структури на Земята, известни като "ледени звезди" - радиални шарки, които се образуват върху замръзнали езера, когато вода пробие леда и разтопи снега в разклонени форми.

Според учените сходството не е случайно. То подсказва, че и на Европа водата може да е пробивала повърхността след удар или напукване на ледената кора, което отново насочва към наличие на течна вода отдолу.

"Ледените звезди на Земята са изключително красиви и сравнително често срещани", казва МакКиън. "Вълнуващо е да си представим, че подобни процеси може да ни дават поглед към случващото се на Европа и дори на други ледени светове с океани в Слънчевата система."

