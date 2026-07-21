"Това е доста загадъчно. Не можем да кажем какво точно представлява тя"

1468 Снимка: NASA

Астрономи са открили неизвестен досега химичен подпис върху повърхността на Плутон и най-големия спътник на Сатурн - Титан. Откритието е направено с помощта на космическия телескоп "Джеймс Уеб" и подсказва, че на двата напълно различни свята протичат сходни химични процеси.

Изследването разкрива една и съща инфрачервена спектрална следа и на двата обекта. Тя показва наличието на неизвестно съединение или група от сродни молекули, които учените все още не могат да идентифицират.

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"Това е доста загадъчно. Не можем да кажем какво точно представлява тя", коментира ръководителят на изследването Бруно Безар от Парижката обсерватория.

Откритието е още по-интересно, защото Титан и Плутон са коренно различни. Титан има плътна атмосфера, по-гъста от земната, морета от течен метан и активни геоложки процеси. Плутон, от своя страна, е леден свят с изключително разредена атмосфера и замръзнала повърхност.

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Първоначално необяснимият сигнал е открит в наблюдения на Титан през 2022 г. След като учените не намират съответствие в известните спектрални каталози, те проверяват данни от наблюдения на Плутон, направени година по-късно. Оказва се, че същият химичен подпис присъства и там.

Изследователите изключват възможността да става дума за грешка в апаратурата, тъй като сигналът е регистриран независимо от два различни инструмента на "Джеймс Уеб".

Засега няма никакви доказателства, че молекулата е свързана с живот. Според учените тя вероятно е резултат от сложни фотохимични реакции между азот и метан под въздействието на ултравиолетовата светлина. Получените органични съединения постепенно се отлагат върху повърхността под формата на своеобразен "сняг".

Една от водещите хипотези е, че неизвестният сигнал принадлежи към семейство въглеводороди, известно като алени (allenes). Проблемът е, че спектралните характеристики на много от по-сложните представители на тази група все още не са измерени в лаборатория.

Допълнителен аргумент в полза на тази теория идва от наблюдения на луната Ганимед. Там подобен химичен подпис не е открит, което съответства на очакванията, тъй като спътникът на Юпитер няма атмосфера, богата на азот и метан.

Следващата стъпка за учените е да анализират нови наблюдения на Титан, за да картографират разпределението на загадъчната молекула по повърхността му. Още по-подробни данни може да донесе мисията Dragonfly на НАСА, която трябва да бъде изстреляна през 2028 г. Вертолетът ще кацне на Титан през средата на 30-те години и ще анализира директно органичните съединения на повърхността, което може да помогне за окончателното разкриване на мистериозната молекула.

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