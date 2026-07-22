Апаратът може да се използва за наблюдение

1921 Снимка: University of Hong Kong

Изследователи от Northwestern University разработиха експериментален дрон, който е изключително труден за забелязване от човешкото око. Вместо да използва камуфлаж, летателният апарат разчита на особеностите на човешкото зрение и се превръща в размазано петно по време на полет.

Новият модел носи името Phantom Twist. Той се върти около оста си 25 пъти в секунда. Това създава силен ефект на размазване, който не позволява на човешкото око и на много животни да различат формата му. Ефектът наподобява размазаните перки на хеликоптер, но е значително по-силен.

Ръководителят на проекта, доцентът по компютърни науки и машинно инженерство Майкъл Рубенстейн, обяснява, че повечето разработки се опитват да скрият дроновете чрез камуфлаж.

"Повечето усилия за скриване на дронове са насочени към това те да приличат на околната среда. Вместо това се запитахме дали можем да проектираме самия дрон според начина, по който хората възприемат движението. Малцина са изследвали идеята за ниска видимост чрез постоянно движение", казва той.

За създаването на Phantom Twist учените използват автоматизиран процес с помощта на изкуствен интелект. Компютърен модел генерира около 20 000 различни конструкции, след което алгоритми за оптимизация многократно променят разположението на основните компоненти, включително двигателите и витлата.

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След това всяка конфигурация е оценена чрез модел, който симулира човешкото зрително възприятие и определя колко лесно може да бъде забелязан дронът. Най-незабележимите варианти преминават през нови цикли на оптимизация, докато учените достигнат до окончателния дизайн.

"Процесът на проектиране беше напълно автоматизиран. След като се убедихме, че дронът изпълнява всички наши изисквания, го изградихме", допълва Рубенстейн.

Разработката беше представена този месец на конференцията Robotics: Science and Systems 2026 в Сидни. Научната публикация все още очаква независима рецензия.

Според авторите това не е първият въртящ се дрон, но е първият, оптимизиран така, че практически да изчезва за човешкото око. Основните му компоненти са разположени така, че при въртенето никога да не образуват ясно различима форма, независимо от ъгъла на наблюдение. В същото време апаратът запазва стабилен полет.

Моделът на изследователите показва, че Phantom Twist е приблизително десет пъти по-труден за забелязване от стандартен четирироторен дрон. Демонстрационните кадри потвърждават това впечатление. След достигане на максимална скорост дронът изглежда като едва забележимо размазано петно във въздуха.

Засега технологията има и сериозен недостатък. Дронът е шумен, което ограничава възможностите му за наблюдение на диви животни - една от потенциалните му мирни приложения, посочени от учените. Според тях бъдещи версии ще трябва да бъдат значително по-тихи, за да могат да се използват ефективно в подобни мисии.

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