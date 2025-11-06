1007 Снимка: АР/БТА

Изследователи от Националния институт за наука и технологии в Улсан (UNIST), Южна Корея, създадоха изкуствен мускул, който може да промени бъдещето на роботиката. Новият материал представлява полимер, подсилен с микромагнити с "памет за форма", съчетавайки мекота и изключителна здравина — качества, които досега се смятаха за несъвместими. Според учените, ако човек разполагаше с подобни мускули, би могъл да задържи цял слон само с една ръка.

Материалът може да преминава от гъвкаво в твърдо състояние и обратно, което ще позволи на човекоподобните роботи да повдигат товари до 4000 пъти по-тежки от собственото им тегло. Това отваря пътя към ново поколение гъвкави машини, способни както на прецизни, така и на силови действия — от домашни помощници до индустриални екзоскелети.

Ключът към изобретението е комбинирането на стеарилметакрилат с микрочастици неодим-желязо-бор (NdFeB). Материалът реагира на температура и магнитно поле, като може да променя твърдостта си в реално време. При нагряване става мек и пластичен, а при охлаждане се втвърдява до степен, сравнима със стомана.

Резултатите впечатляват — изкуственият мускул може да се удължава до 1274%, да се свива с 86,4% и да развива мускулна работа от 1150 кДж/м³ — над 30 пъти повече от биологичната тъкан. В тестове лента с тегло едва 1,2 грама е издържала товар от 5 килограма.

Въпреки това учените признават, че материалът все още не е готов за комерсиално приложение. Основните предизвикателства са бавната реакция при нагряване и охлаждане, както и необходимостта от силни магнитни полета за активация. Но перспективите са впечатляващи — роботи, които могат да бъдат едновременно меки и свръхсилни, вече не изглеждат като научна фантастика.

