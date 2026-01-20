Според учените от "Юлих" ключовата разлика днес е наличието на достатъчно мощен хардуер, който позволява симулации в безпрецедентен мащаб

Учени от изследователския център "Юлих" в Германия подготвят изключително амбициозен научен проект - компютърна симулация на човешкия мозък в пълен мащаб. Благодарение на напредъка в суперкомпютърните технологии, изследователите вярват, че за първи път подобна цел може да бъде реалистично постижима.

Само преди две години учените успяха да създадат първата пълна карта на мозъка на плодова муха - орган с размерите на песъчинка, който съдържа близо 54,5 милиона синапса и около 150 метра "окабеляване". Това постижение се счита за важен пробив в изчислителната невронаука и дава нови инструменти за разбиране на начина, по който мозъкът обработва информация.

Сега изследователите от "Юлих" си поставят значително по-сложна задача - моделиране на милиарди неврони и трилиони връзки, характерни за човешкия мозък. Проектът се ръководи от проф. Маркус Дисман, специалист по невропарафизика, и ще използва суперкомпютъра JUPITER - един от най-мощните в света, който в момента заема четвърто място в класацията TOP500.

JUPITER разполага с хиляди графични процесори и изчислителна мощност от екзаскейл клас. През последния месец екипът вече е демонстрирал, че може да стартира мащабна "спайкинг" невронна мрежа, която съответства по размер на мозъчната кора - около 20 милиарда неврони и 100 трилиона връзки.

Подобен подход се различава от по-ранни инициативи, като мащабния, но противоречив Human Brain Project, стартирал преди повече от десетилетие и приключил без очакваните резултати, въпреки сериозното публично финансиране. Според учените от "Юлих" ключовата разлика днес е наличието на достатъчно мощен хардуер, който позволява симулации в безпрецедентен мащаб.

"Вече знаем, че големите невронни мрежи се държат качествено различно от малките", коментира проф. Дисман. "Ясно е, че мащабът има значение."

Въпреки това, експертите подчертават, че дори най-детайлната симулация няма да разкрие напълно тайните на човешкия мозък. "Не можем реално да изградим мозък", отбелязва проф. Томас Новотни от Университета в Съсекс. "Дори симулация с размерите на мозък не е самият мозък."

Учените са единодушни, че проектът няма да даде всички отговори, но може да се превърне в ключов инструмент за изучаване на невронната динамика, мозъчните заболявания и границите на изкуствения интелект. Ако бъде реализиран успешно, той ще отбележи нова ера в разбирането на най-сложния орган в човешкото тяло.

