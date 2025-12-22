По какво ли още могат да бъдат научени да стрелят гризачите

623 Снимка: Viktor Toth

Още през 2020 г. унгарският софтуерен инженер и невроучен Виктор Тот привлече вниманието на интернет и научните среди с необичаен експеримент - той успя да научи плъх да "играе" култовия шутър Doom II от 1994 г.

Първоначалната система беше сравнително проста, но гениална - голяма полистиренова топка, върху която плъхът се движи, извит монитор пред него и малка сламка, която подава захарна вода като награда. Движенията на животното завъртат топката, а това се превръща в движение в играта. Всеки успешно изминат коридор носи сладко поощрение.

Пет години по-късно проектът получава сериозен ъпгрейд. Новата версия включва огънат AMOLED екран, който покрива около 180 градуса от зрителното поле на плъха, както и множество специално проектирани и 3D-принтирани компоненти.

На сайта ratsplaydoom.com е публикувана снимка, на която се вижда черно-бял плъх върху топката, с нещо като VR-очила, обгръщащи главата му. Системата е проектирана така, че да "максимизира потапянето, без да пречи на мустаците" - важен детайл за ориентацията на животните.

Най-важната новост обаче е, че плъховете вече могат да стрелят по демони. Това става чрез специално изработен лост, който животните натискат с лапите си, за да задействат стрелбата в играта.

Според екипа - в който участват още електроинженерът Шандор Макра и студентът Акош Блашек - плъховете успешно са се научили както да се ориентират във виртуалната среда, така и да използват механизма за стрелба. Периодът на привикване е около две седмици за всеки плъх.

За още по-реалистично изживяване са добавени и малки въздушни дюзи, които подават струйки въздух, когато плъхът "се блъсне" в стена в играта.

Логичният въпрос е: защо всичко това? Отговорът не е напълно ясен. Самият Тот признава, че експериментът не е класически мозъчно-компютърен интерфейс (BCI) - не се четат мозъчни вълни и няма директна невронна връзка.

"Идеята просто се появи от нищото. Казах си: защо не?", споделя той пред Futurism още през 2021 г.

Въпреки това, според него проектът има пряка връзка с бъдещи BCI изследвания - област, в която той планира да се развива. А изборът на Doom II не е случаен: играта има изключително лесна за модифициране карта, което я прави идеална за експерименти.

Засега плъховете още не са готови да изиграят цялата кампания на Doom. Данните обаче показват "обещаваща ангажираност със системата", макар че обучението не е завършено поради липса на време.

Има и още един важен въпрос - как VR влияе на благосъстоянието на плъховете. Според екипа ефектите от продължително потапяне във виртуална реалност върху животни тепърва трябва да се изследват. Остава отворен въпросът - по какво още могат да бъдат научени да стрелят плъхове, въоръжени с VR шлем.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.