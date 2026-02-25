Притесненията са свързани и с възможното въздействие върху озоновия слой, разположен на височина между 16 и 40 километра

Горната степен на ракета Falcon 9 на компанията SpaceX е образувала масивен облак от литий и други замърсители на височина около 100 километра над Европа при неконтролираното си навлизане обратно в атмосферата. Данните са публикувани в научното списание Communications Earth & Environment и засилват опасенията за въздействието на космическия трафик върху горните слоеве на атмосферата.

Става дума за мисия отпреди малко повече от година, при която Falcon 9 изведе 23 сателита Starlink в ниска околоземна орбита. Това е една от стотиците подобни мисии, чрез които досега в орбита са изстреляни близо 10 000 спътника за широколентов интернет. При връщането си горната степен на ракетата е навлязла неконтролирано в атмосферата и е оставила след себе си значителен облак от литий на около 62 мили височина западно от Ирландия през февруари 2025 г.

Международен екип учени е регистрирал явлението чрез резонансен лидар, разположен в Германия. Според авторите това е "първото измерване на замърсяване в горната атмосфера в резултат от повторното навлизане на космически отломки и първото наблюдателно доказателство, че аблацията на космически отпадъци може да бъде засечена от наземен лидар".

Корпусите на ракетите на SpaceX са изработени от алуминиево-литиева сплав с аерокосмическо качество, използвана за намаляване на теглото. При повторното навлизане в атмосферата материалът се нагрява интензивно и започва да се разпада, освобождавайки метални частици и съединения.

Учените предупреждават, че с нарастващия брой сателитни съзвездия - не само на SpaceX, но и на други компании и държави - броят на изстрелванията и съответно на повторните навлизания ще продължи да расте. Допълнителен фактор е ограниченият експлоатационен живот на спътниците, което означава, че те трябва редовно да бъдат заменяни.

"Това откритие подкрепя нарастващите опасения, че космическият трафик може да замърсява горната атмосфера по начини, които все още не са напълно разбрани", пишат авторите в публикацията. "Продължаващият ръст на изстрелванията и повторните навлизания може да доведе до кумулативни ефекти с последствия за дългосрочния състав на атмосферата и взаимодействията с климата."

Притесненията са свързани и с възможното въздействие върху озоновия слой, разположен на височина между 16 и 40 километра, който абсорбира по-голямата част от вредната ултравиолетова радиация от Слънцето. Още изследване от 2024 г. установи, че при изгарянето си сателитите могат да инжектират в атмосферата алуминиеви оксиди и други потенциално вредни съединения.

Особено внимание привлича мащабът на горната степен на Falcon 9, която достига височина до 14 метра. Професор Робин Уинг от Института по атмосферна физика "Лайбниц", съавтор на новото изследване, коментира пред Би Би Си, че малките метеори естествено внасят между 50 и 80 грама литий дневно в атмосферата. "Една единствена ракета Falcon 9 съдържа около 30 килограма, така че това е значително повече", посочва той. "Най-голямото ни притеснение е взаимодействието на алуминия и алуминиевите оксиди с озоновия слой."

На този етап обаче дългосрочните последици за способността на атмосферата да регулира климата и температурата остават неясни. "Това е ново научно поле", казва Уинг пред Би Би Си. "Трудно е да се спекулира, защото всичко се променя много бързо. Надявам се, че ако започнем измерванията сега, ще можем да изпреварим събитията и да идентифицираме потенциални проблеми, преди да станат сериозни."

