По думите на Бриан Сулдовски от Портландския държавен университет информацията ще е твърде сложна и ще породи лавина от дезинформация и спорове

Въпреки че досега няма окончателни доказателства за извънземен живот, учените активно търсят такива. Но ако един ден бъдат открити ясни признаци - било то биологични следи или технологични артефакти - съобщаването на тази новина на обществото може да се окаже изключително сложно.

Според експерти проблемът не е само научен. "Търсенето на живот в космоса не е просто научен въпрос", казва Бриан Сулдовски от Портландския държавен университет. "Това е морален въпрос, философски въпрос, а за някои - и религиозен въпрос."

Темата носи значителен културен и емоционален заряд. Популярната култура е оформила силни представи за това как биха изглеждали извънземните, а потвърждението, че не сме сами във Вселената, може да предизвика страх, екзистенциални тревоги и дезинформация.

Сулдовски прави паралел с комуникационните уроци от пандемията от COVID-19, подчертавайки, че управлението на обществените страхове ще бъде ключово - особено когато става дума за въпроси като "планетарна защита".

"Управлението на обществената тревожност ще бъде изключително трудно, но е възможно да се комуникира по начин, който да даде ясна представа колко сериозна е заплахата и какво могат да направят хората", отбелязва тя.

В същото време научните данни вероятно няма да бъдат драматични и еднозначни, а по-скоро ще са като фини сигнали - например необичайни химични молекули в спектрографски данни от далечни екзопланети. Това означава, че ще е необходим внимателен превод на сложна научна информация за широката публика.

НАСА вече е разработила рамка за оценка на подобни открития - т.нар. "Скала за увереност при откриване на живот" (Confidence of Life Detection scale). Тя варира от Ниво 1 (засичане на сигнал, който може да е резултат от биологична активност) до Ниво 7 (независими, потвърждаващи наблюдения на предсказано биологично поведение в средата). Тази система има за цел да внесе яснота и да предотврати прибързани заключения.

Допълнително усложнение е съвременната информационна среда. С нарастването на изкуствения интелект и дезинформацията, обществото е изложено на огромно количество шум, което затруднява разграничаването на надеждни данни от спекулации.

В научна публикация от 2024 г. Сулдовски и екип експерти по комуникация и наука, подчертават необходимостта от междудисциплинарен подход. Изследователите препоръчват активно сътрудничество с артисти, преподаватели и специалисти по комуникация на риск и несигурност, за да се изгради обществено доверие.

Заключението им е ясно - начинът, по който ще бъде съобщено едно евентуално откритие на извънземен живот, може да бъде също толкова важен, колкото и самото откритие.

