OpenAI отново се озова в центъра на буря - този път заради твърдение, че моделът GPT-5 е решил 10 нерешени задачи на Ердьош и е постигнал напредък в още единадесет. Директорът по продуктите Кевин Уейл публикува пост в X, обявявайки "математически пробив", но се оказа, че компанията е направила груба грешка.

Математикът Томас Блум, създател на сайта erdosproblems.com, опроверга твърдението само часове по-късно. Той поясни, че бележката със статус "отворен" в сайта му не означава "неразрешен от никого", а просто, че самият той не знае решение. GPT-5 всъщност е намерил вече публикувани научни трудове, а не е създал нови доказателства. Това превърна предполагаемия научен пробив в комуникационен провал.

OpenAI осъзна, че е допуснала "ужасна грешка" с обучението на моделите си
Виж още OpenAI осъзна, че е допуснала "ужасна грешка" с обучението на моделите си

Реакцията в научните и технологичните среди беше мигновена. Шефът на DeepMind Демис Хасабис нарече ситуацията "неудобна", а легендарният Ян Лекун от Meta саркастично коментира, че OpenAI е станала "жертва на собствения си шум". След вълната от критики компанията премахна оригиналните публикации и официално призна грешката си.

Зад скандала обаче се крие и нещо положително. Известният математик Теренс Тао изтъкна, че GPT-5 всъщност демонстрира реален потенциал - не за откриване на нови теореми, а за ускоряване на научния процес. По думите му, AI може да "индустриализира" математиката, като открива, класифицира и обобщава разпилени академични изследвания. Но както отбеляза Тао, човешкият опит и критичното мислене остават незаменими при оценката на резултатите от машинното търсене.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30224
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21624
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5429
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9109
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3893
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1863
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3728
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1851