OpenAI бе принудена да изтрие постове след обвинения в подвеждане на научната общност

1481 Снимка: AP/БТА

OpenAI отново се озова в центъра на буря - този път заради твърдение, че моделът GPT-5 е решил 10 нерешени задачи на Ердьош и е постигнал напредък в още единадесет. Директорът по продуктите Кевин Уейл публикува пост в X, обявявайки "математически пробив", но се оказа, че компанията е направила груба грешка.

Математикът Томас Блум, създател на сайта erdosproblems.com, опроверга твърдението само часове по-късно. Той поясни, че бележката със статус "отворен" в сайта му не означава "неразрешен от никого", а просто, че самият той не знае решение. GPT-5 всъщност е намерил вече публикувани научни трудове, а не е създал нови доказателства. Това превърна предполагаемия научен пробив в комуникационен провал.

Реакцията в научните и технологичните среди беше мигновена. Шефът на DeepMind Демис Хасабис нарече ситуацията "неудобна", а легендарният Ян Лекун от Meta саркастично коментира, че OpenAI е станала "жертва на собствения си шум". След вълната от критики компанията премахна оригиналните публикации и официално призна грешката си.

Зад скандала обаче се крие и нещо положително. Известният математик Теренс Тао изтъкна, че GPT-5 всъщност демонстрира реален потенциал - не за откриване на нови теореми, а за ускоряване на научния процес. По думите му, AI може да "индустриализира" математиката, като открива, класифицира и обобщава разпилени академични изследвания. Но както отбеляза Тао, човешкият опит и критичното мислене остават незаменими при оценката на резултатите от машинното търсене.

