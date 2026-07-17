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Украйна съобщи, че е извършила първата в света бойна операция, при която въоръжен наземен робот достига брега с помощта на безпилотен катер. Акцията е проведена на Кинбурнската коса в Николаевска област.

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Операцията е изпълнена от 123-та отделна бригада на Силите за териториална отбрана на Украйна. Точната дата не се посочва. Според бригадата мисията е ръководена от полковник Олег Макуха с участието на 1-ви батальон за безпилотни системи под командването на майор Денис Гипик.

Публикувано видео показва как безпилотен надводен катер достига брега през нощта, спуска предна рампа и освобождава колесен наземен робот. След като слиза на сушата, машината открива огън с монтирана картечница по цел във вътрешността. След това катерът напуска района. Не е известно дали по-късно роботът е бил прибран.

По всичко личи, че използваната машина е от серията Rys, разработена от украинската компания Roboneers. Роботът е оборудван с картечница с калибър 7,62 мм, балистичен компютър и системи с изкуствен интелект, които подпомагат откриването, проследяването и поразяването на цели.

Платформите от серията Rys вече се използват от украинските сили за логистика, евакуация на ранени, инженерни задачи и огнева поддръжка. Съществуват и версии за поставяне и обезвреждане на мини.

Украйна все по-често разчита на подобни наземни роботи при високорискови операции. По-рано тази година Киев съобщи, че роботът Droid TW-7.62 е унищожил два руски дрона, след което е открил огън по руски военнослужещи. Според украинската страна машината е останала в бой въпреки артилерийски обстрел.

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Кинбурнската коса е сред най-оспорваните райони в Южна Украйна. Русия завзе тесния полуостров през лятото на 2022 г. и го използва като база за системи за радиоелектронна борба, артилерия, ракетни удари и управление на безпилотни апарати.

От края на 2022 г. Украйна редовно атакува района с разузнавателни мисии, специални операции и високоточни удари. През юни американският Институт за изследване на войната съобщи, че руските сили са се изтеглили от Кинбурнската коса под натиска на украинските атаки. По-късно морски пехотинци издигнаха украинското знаме с помощта на дрон

Военни анализатори смятат, че подобни роботизирани операции могат да променят начина, по който се провеждат бъдещи десантни мисии. Вместо военнослужещи първи да стъпват на брега, тази задача може да бъде поета от безпилотни надводни съдове и въоръжени наземни роботи, които извършват разузнаване и осигуряват огнева поддръжка без риск за личния състав.

"Започва нова ера на войната с решенията на смелите командири", заявиха от 123-та отделна бригада на Силите за териториална отбрана на Украйна. В публикацията си подразделението добавя: "Предстои да стане още по-интересно."

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