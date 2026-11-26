2499 Снимка: Rheinmetall

Украйна получи първата партида бойни машини на пехотата Lynx KF41 от Германия. Машините са произведени от германската компания Rheinmetall и ще бъдат използвани от 21-ва отделна механизирана бригада на украинската армия. Една от основните им задачи ще бъде борбата с руските дронове, които се превърнаха в сериозна заплаха за украинските сухопътни сили.

Вижте как изглежда Lynx KF41 >> >> >>

Пристигането на Lynx KF41 е донякъде парадоксално на фона на войната в Украйна. Масовото използване на безпилотни апарати значително промени ролята на бронираната техника и увеличи риска за танковете и бойните машини на пехотата. Въпреки това именно такива машини могат да предложат средства за противодействие на част от въздушните заплахи.

18-и армейски корпус на Украйна съобщи за доставката във вторник. Тя е част от договор с Rheinmetall, потвърден през януари. Унгария беше първата държава, получила серийни машини Lynx от Германия, а впоследствие започна и собствено производство. Италия и Румъния също очакват доставки. САЩ пък оценяват платформата като възможен наследник на бойните машини Bradley.

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Украинската версия на Lynx KF41 е оборудвана с двуместна бойна кула Lance, въоръжена с 30-милиметрово автоматично оръдие. На дистанционно управляема оръжейна станция е монтирана и 12,7-милиметрова картечница.

Основното предимство на оръдието е възможността да използва програмируеми боеприпаси AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction), разработени от Rheinmetall. Те се взривяват на предварително зададено разстояние пред целта и освобождават облак от метални фрагменти. Така се увеличава вероятността за поразяване на малки и бързи въздушни обекти, включително дронове, ракети и артилерийски снаряди.

Rheinmetall Lynx KF41 Снимка: Rheinmetall

При тези боеприпаси моментът на детонация се програмира от компютърната система на машината. Това позволява на екипажа да определя както разстоянието до целта, така и броя на изстрелите в залпа. Освен по-високата ефективност, технологията ограничава и риска от съпътстващи щети на земята, тъй като снарядите се взривяват във въздуха.

Типичната ефективна далекобойност на 30-милиметровото оръдие е около 2,9 километра. Във видеозапис, публикуван от украинската бригада, военнослужещи обясняват как ще използват машините срещу безпилотни апарати.

"Сърцето на машината, така да се каже, е основният компютър. Той използва програма, която определя на какво разстояние от целта да се взриви снарядът. Може да бъде програмиран и броят на изстреляните снаряди - например 100, които да детонират при поразяване на тази цел. Ще използваме машината и за борба с вражески безпилотни апарати", обяснява един от войниците.

Друг военнослужещ допълва: "Изстрелваме залп от пет снаряда по целта. Те се взривяват пред нея и създават облак от шрапнели".

Системата Lance 2 позволява на машината да изпълнява различни задачи, включително противодействие на дронове. Това обаче не означава, че Lynx KF41 е пълноценен зенитен комплекс.

Rheinmetall Lynx KF41 Снимка: Rheinmetall

Една от основните слабости е откриването на въздушните цели. По видимата конфигурация на машината няма собствена радарна система. Затова тя вероятно ще разчита на пасивни сензори и информация от външни системи за наблюдение и откриване на заплахи. След това екипажът трябва да установи визуален контакт с целта и да насочи оръдието към нея.

Това може да се окаже трудно при малки и бързо движещи се дронове, особено когато операторите се намират вътре в бронирана машина и наблюдават обстановката през ограниченото зрително поле на оптичните системи.

Следователно Lynx KF41 може да бъде ефективна срещу определени въздушни заплахи, но не разполага с всички средства на специализираната противовъздушна система.

Необичайната роля на Lynx KF41 идва в момент, когато Украйна продължава да се сблъсква с масирани руски атаки с безпилотни апарати. Те включват малки FPV дронове, модели с оптично влакно и реактивни еднопосочни ударни безпилотни самолети.

Lynx KF41 има стандартен екипаж от трима души и може да превозва до осем пехотинци. Конструкцията е проектирана с акцент върху защитата срещу определени противотанкови оръжия, боеприпаси със среден калибър, артилерийски осколки и взривове. Любопитна подробност е, че доставените на Украйна машини са чисто нови. За разлика от голяма част от западната бронирана техника, изпратена на Киев, те не са използвани преди това.

"Машините пристигнаха от Германия директно от завода. Някои от тях имаха едва 10 километра на километража. Нито една не е била използвана преди това. Това беше първото им излизане", разказва украински военнослужещ.

Подготовката на екипажите е продължила шест седмици в Германия. Обучението е било интензивно и е включвало както теория, така и практически занятия. Механиците и шофьорите са тренирали всеки ден от 8 до 17 часа, докато командирите и операторите на въоръжението са преминали отделна подготовка.

Rheinmetall Lynx KF41 Снимка: Rheinmetall

Военнослужещите са участвали в стрелкови упражнения, нощни патрули и стрелба през нощта от самите машини.

21-ва отделна механизирана бригада вече има опит с чуждестранна бойна техника. През 2023 г. тя стана първото украинско подразделение, което започна да използва шведските бойни машини на пехотата CV90.

За Rheinmetall представянето на Lynx KF41 в реални бойни условия има голямо значение. Компанията разработи платформата с основен фокус върху международния оръжеен пазар. При конструкцията са използвани повече стандартни автомобилни компоненти и готови системи, което намалява производствените разходи и улеснява поддръжката.

Моделът се предлага в две основни версии - KF31 и по-голямата KF41. Последната тежи около 44 тона, или почти 10 тона повече от KF31. Тя е и по-тежка от германската бойна машина на пехотата Puma в стандартната ѝ конфигурация.

Rheinmetall Lynx KF41 Снимка: Getty Images

Rheinmetall предлага и различни специализирани варианти на платформата. Сред тях са машини за пренасяне на минохвъргачки, тежка огнева поддръжка, разузнаване, командване и управление, евакуация на повредена техника и медицинска помощ.

Особен интерес представлява вариантът със системата за противовъздушна отбрана Skyranger 30. За разлика от украинската конфигурация с кула Lance, той е специално разработен за борба с въздушни заплахи и разполага със собствен радар и ракети с малък обсег.

Тази версия обаче има по-тясна специализация и не предлага същата гъвкавост като стандартната бойна машина с кула Lance. Именно затова представянето на Lynx KF41 в Украйна ще бъде важно изпитание за платформата и за амбициите на Rheinmetall на международния пазар.

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