Украйна е създала прототип на лазерно оръжие, предназначено за сваляне на руски рояци дронове. Системата, наречена Sunray, се представя като икономически изгодно и мащабируемо решение на фона на високата цена на противовъздушните системи, предлагани от САЩ и Европа.

Sunray може да поразява малки въздушни цели, като насочва концентриран лазерен лъч, който прогаря корпуса на дрона или извежда от строя неговата електроника.

По данни на разработчиците системата работи почти безшумно и не разчита на изчерпаеми боеприпаси. Лазерното оръжие е компактно и позволява монтаж на пикап или друго леко превозно средство, което улеснява бързото прехвърляне на позиция.

Разходите за разработването на прототипа на Sunray се оценяват на няколко милиона долара, а серийният вариант се очаква да струва стотици хиляди долари. Това е значително по-ниска сума в сравнение със съвременните ракетни системи земя-въздух.

С подобни решения свалянето на рояци руски дронове би станало значително по-лесно и изключително рентабилно. Украински компании работят съвместно с партньори от западни държави, за да обезпечат веригите си за доставки и да продължат производството си, дори при унищожаване на заводите им в Украйна.

