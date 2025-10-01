Украйна унищожи един от най-редките амфибийни самолети на Русия
Бе-12 се ползваха за охрана на крайбрежието на полуостров Крим
Украйна твърди, че е извършила първата в историята атака срещу руски военноморски самолети Бе-12. Това са едни от най-редките турбовитлови амфибийни самолети в арсенала на Москва. При удара са поразени два от едва общо 4 бройки Бе-12.
Украинското министерство на отбраната публикува видео от удара по летище в Крим, като твърди, че това е "първият удар изобщо срещу Бe-12". За атаката са ползвани дронове-камикадзета, които поразяват и един вертолет Ми-8. Най-вероятно атаката е извършена по авиобазата Кача, близо до Севастопол - основната база на Черноморския флот.
По данни на Главното управление на разузнаването на Украйна (ГУР), атаката е осъществена на 21 септември от специалното подразделение "Призрак".
Бe-12, известен в Русия като "Чайка", полита за пръв път през далечната 1960 г. От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна амфибийният самолет се ползва за много важна задача. Бе-12 патрулира бреговата ивица на Крим в търсене на морски дронове. Именно последните са най-голямата заплаха за Русия в акваторията на Черно и Азовско море.
Още преди атаката броят на тези амфибийни самолети беше силно ограничен. По данни на британския Международен институт за стратегически изследвания (IISS), Русия е имала едва 4-5 летателно годни Бе-12.
Ако двата поразени при атаката са били изправни и сега са унищожени или повредени безвъзвратно, това означава, че наличният флот може да е намалял наполовина. В същото време един от ударените самолети изглежда е бил вече извън строя, тъй като му липсва витло. Това също би била голяма загуба, защото общия брой на останалите след разпада на Съветския съюз Бе-12 бе около 6-7.
For the first time in history
След лятото на 2022 г. многократно са засичани Бe-12, патрулиращи край бреговете на Крим, като основната им задача е била наблюдение за украински лодки-дронове и търсене на украински спец части.
По време на Студената война Бe-12 е бил специализиран в борба с подводници, но днес без модернизация няма реални способности в тази роля. Сега самолетите се използват предимно за търсене и спасяване (например за доставка на материали на пилоти, катапултирали над морето), както и за транспорт. В спокойна среда Бe-12 все още има стойност като разузнавателна платформа - с радар за наблюдение на бреговата линия и откриване на кораби, както и с остъклен нос за навигатора-наблюдател.
Украйна обаче значително е разширила операциите си с дрон-лодки, които задържат Черноморския флот на разстояние и нанасят щети по инфраструктурата в Крим, включително Керченския мост. Някои от тези автономни съдове вече могат да изстрелват въздушни дронове или да действат като противовъздушни платформи и дори като катери с оръжие.
С последната атака по Кача и намаляващите резервни части за този тип машини, руската военноморска авиация може да бъде принудена окончателно да свали Бe-12 от въоръжение. Този самолет оцеля след разпадането на СССР и дори след формалното си пенсиониране през 1992 г. продължи да лети, преживявайки своеобразен ренесанс след анексията на Крим през 2014 г.