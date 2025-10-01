13496 Снимка: iStock by Getty Images

Украйна твърди, че е извършила първата в историята атака срещу руски военноморски самолети Бе-12. Това са едни от най-редките турбовитлови амфибийни самолети в арсенала на Москва. При удара са поразени два от едва общо 4 бройки Бе-12.

Украинското министерство на отбраната публикува видео от удара по летище в Крим, като твърди, че това е "първият удар изобщо срещу Бe-12". За атаката са ползвани дронове-камикадзета, които поразяват и един вертолет Ми-8. Най-вероятно атаката е извършена по авиобазата Кача, близо до Севастопол - основната база на Черноморския флот.

По данни на Главното управление на разузнаването на Украйна (ГУР), атаката е осъществена на 21 септември от специалното подразделение "Призрак".

Бe-12, известен в Русия като "Чайка", полита за пръв път през далечната 1960 г. От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна амфибийният самолет се ползва за много важна задача. Бе-12 патрулира бреговата ивица на Крим в търсене на морски дронове. Именно последните са най-голямата заплаха за Русия в акваторията на Черно и Азовско море.

Още преди атаката броят на тези амфибийни самолети беше силно ограничен. По данни на британския Международен институт за стратегически изследвания (IISS), Русия е имала едва 4-5 летателно годни Бе-12.

Ако двата поразени при атаката са били изправни и сега са унищожени или повредени безвъзвратно, това означава, че наличният флот може да е намалял наполовина. В същото време един от ударените самолети изглежда е бил вече извън строя, тъй като му липсва витло. Това също би била голяма загуба, защото общия брой на останалите след разпада на Съветския съюз Бе-12 бе около 6-7.