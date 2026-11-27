Unitree Avatar V3.0 позволява дистанционно управление на роботи в реално време
Само 80 милисекунди забавяне при новата система
Китайската компания Unitree представи новата версия на системата за дистанционно управление на роботи Embodied Avatar V3.0 Guardian. Технологията позволява на човек да управлява робот в реално време чрез движенията на собственото си тяло, като действията на оператора се възпроизвеждат от машината.
Още по темата
Според публикуваните от компанията данни системата постига максимална синхронизация от 99,8%, а минималното забавяне между движението на оператора и реакцията на робота е 80 милисекунди.
Дистанционното управление на роботи с пълно възпроизвеждане на движенията на човешкото тяло е едно от направленията в развитието на т.нар. въплътен изкуствен интелект (Embodied AI). За разлика от напълно автономните системи, при този подход човекът остава пряко ангажиран с управлението, но физическата му работа се извършва от робот на друго място.
Технологията има потенциално приложение при сложни операции в опасна или труднодостъпна среда, както и при задачи, които все още са трудни за изпълнение от автономни машини. Друго важно приложение е събирането на данни за обучение на роботите. Чрез записване на човешките движения и действия разработчиците могат да създават по-големи масиви от данни за усъвършенстване на автономните модели.
Unitree посочва, че дистанционното управление на цялото тяло остава важно направление наред с напълно автономната работа на роботите.
Компанията не предоставя допълнителни подробности за методите на измерване на обявената точност от 99,8%, нито уточнява при какви условия е постигнато минималното забавяне от 80 милисекунди.
В публикуваното видео се вижда, че технологията работи и за по-фини движения, като тези на робот с управляеми пръсти на ръката. Това би могло да направи наборът от потенциални приложения на роботите много по-голям.