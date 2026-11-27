102 Снимка: Unitree

Китайската компания Unitree представи новата версия на системата за дистанционно управление на роботи Embodied Avatar V3.0 Guardian. Технологията позволява на човек да управлява робот в реално време чрез движенията на собственото си тяло, като действията на оператора се възпроизвеждат от машината.

Според публикуваните от компанията данни системата постига максимална синхронизация от 99,8%, а минималното забавяне между движението на оператора и реакцията на робота е 80 милисекунди.

Дистанционното управление на роботи с пълно възпроизвеждане на движенията на човешкото тяло е едно от направленията в развитието на т.нар. въплътен изкуствен интелект (Embodied AI). За разлика от напълно автономните системи, при този подход човекът остава пряко ангажиран с управлението, но физическата му работа се извършва от робот на друго място.

Технологията има потенциално приложение при сложни операции в опасна или труднодостъпна среда, както и при задачи, които все още са трудни за изпълнение от автономни машини. Друго важно приложение е събирането на данни за обучение на роботите. Чрез записване на човешките движения и действия разработчиците могат да създават по-големи масиви от данни за усъвършенстване на автономните модели.

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Unitree посочва, че дистанционното управление на цялото тяло остава важно направление наред с напълно автономната работа на роботите.

Компанията не предоставя допълнителни подробности за методите на измерване на обявената точност от 99,8%, нито уточнява при какви условия е постигнато минималното забавяне от 80 милисекунди.

В публикуваното видео се вижда, че технологията работи и за по-фини движения, като тези на робот с управляеми пръсти на ръката. Това би могло да направи наборът от потенциални приложения на роботите много по-голям.

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