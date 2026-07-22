Моделът позволява на машините да разбират гласови инструкции и да се справят с различни типове задачи

2447 Снимка: Unitree

Китайската компания Unitree Robotics представи нов модел изкуствен интелект, който може да промени начина, по който хуманоидните роботи взаимодействат с хората. Системата UnifoLM-OminiA-0.3 обединява зрение, езиково разбиране, логическо разсъждение и контрол на движенията в един общ AI модел.

Според Unitree технологията позволява на хуманоидни роботи да изпълняват задачи автономно, да разговарят с хора и да реагират на промени в средата в реално време. Компанията вижда основните приложения в домашната грижа, здравеопазването и помощта за възрастни хора.

Новият модел е създаден като единна система за управление на роботи с човешка форма. Той позволява на машините да разбират гласови инструкции, да анализират визуална информация, да се ориентират в пространството и да взаимодействат с предмети без нужда от отделни AI модели за всяка задача.

При традиционния подход различни системи отговарят за разпознаване на реч, откриване на обекти, навигация и управление на движенията. UnifoLM-OminiA-0.3 комбинира всички тези функции в една архитектура. Това позволява на робота да получи команда, да разбере ситуацията около себе си, да планира действие и да го изпълни самостоятелно.

Unitree демонстрира възможностите на модела чрез серия от ежедневни задачи. Във видео представяне хуманоиден робот взема възглавница и я поставя на диван, разпознава цветове, брои кутии с лекарства, намира конкретен медикамент на рафт и сортира дрехи в кош за пране.

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Роботът също така поставя чиния в съдомиялна машина и регулира легло, подобно на тези в болнична среда.

Една от демонстрациите показва способността на системата да реагира по време на изпълнение на задача. Докато роботът настройва легло, човек му дава команда да спре. Машината незабавно прекратява действието, което показва способност за непрекъснато взаимодействие с хора и адаптация към промени.

Според Unitree основното предимство на UnifoLM-OminiA-0.3 не е отделната способност да извършва конкретни действия, тъй като подобни задачи вече са демонстрирани и от други хуманоидни роботи. Ключовото е, че целият процес се управлява от един AI модел.

Системата комбинира разбиране на език, визуално възприятие, разпознаване на обекти, вземане на решения, навигация и контрол на цялото тяло. Компанията твърди, че моделът е създаден да поддържа стабилна работа дори при прекъсвания или неочаквани промени.

Разработката е част от по-широка тенденция в областта на въплътения изкуствен интелект (embodied AI). Все повече компании се опитват да свържат езиковите модели директно с физическите действия на роботите.

Целта е машините да не разчитат на предварително програмирани инструкции за всяка ситуация, а да могат да се адаптират към различни среди. Това е особено важно за домове, болници и центрове за грижа, където обстановката постоянно се променя и хората взаимодействат с роботите по непредвидим начин.

UnifoLM-OminiA-0.3 е най-новата разработка в програмата UnifoLM на Unitree за въплътен интелект. През 2025 г. компанията представи UnifoLM-WMA-0 - модел с отворен код, предназначен да помогне на роботите да разбират физическите взаимодействия и да предвиждат промени в средата.

В началото на 2026 г. Unitree пусна и UnifoLM-VLA-0 - модел от типа "зрение-език-действие", който е насочен към универсално управление на хуманоидни роботи.

Компанията също така публикува набори от данни за обучение, събрани чрез дистанционно управление на роботи, които изпълняват ежедневни дейности. Сред тях са почистване, преместване на предмети и други домакински задачи.

Unitree наскоро представи и по-достъпен хуманоиден робот с цена от около 26 900 юана (приблизително 4290 долара), с което цели да направи технологията по-достъпна за по-широк кръг потребители.

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