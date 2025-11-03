Форумът на институт GATE събира експерти, учени и бизнеса, за да покажат как науката и данните създават устойчиви и етични иновации

107 Снимка: GATE

На 27 ноември 2025 г. институт GATE към СУ "Св. Климент Охридски" ще събере водещи български и международни експерти, изследователи и представители на бизнеса на форума "Up To GATE 2025: New Horizons", за да дискутират потенциала на изкуствения интелект и данните като двигатели на иновациите и устойчивото развитие.

Темата на събитието тази година - "Нови хоризонти", поставя акцент върху еволюцията на изкуствения интелект и екосистемите, базирани на данни, като обхваща целия път: от етични и концептуални решения до реализация, мащаб и измеримо въздействие. Участниците ще обсъдят актуалните тенденции в обработката на данни, внедряването на цифрови технологии и приложението на AI за по-ефективно управление на градовете, здравеопазването и публичния сектор. Форумът ще демонстрира как устойчивите и етични иновации могат да се превърнат в реални решения, които променят живота на хората.

"Целта на Up To GATE 2025 е да покажем как AI и големите данни създават нови възможности за бизнеса, науката и обществото, като поставяме етиката и устойчивостта в центъра на иновациите", казва директорът на GATE проф. Силвия Илиева.

Форумът ще бъде своеобразно пътешествие в света на данните, изкуствения интелект, ориентираните към хората технологии, с дискусионни панели и интерактивни демонстрации, които оформят бъдещето на изкуствения интелект в Европа.

Първият панел "AI иновации в действие" ще събере водещи експерти, учени и представители на индустрията, за да обсъдят как новият Европейски акт за изкуствения интелект (AI Act) променя технологичната и бизнес среда в Европа и какъв е пътят от регулации към реални решения.

Дискусията ще постави фокус върху това как бизнесът и публичните институции могат да внедрят принципите за етичен и отговорен AI в практиката и да изградят доверие и прозрачност в сектора.

Във втория панел "Изследвания, насочени към хората" водещи учени от GATE ще покажат как резултатите от тяхната работа се превръщат в реални, устойчиви и етични решения за градовете на бъдещето, дигиталното здравеопазване и интелигентното управление.

Ще разберем как в действителност науката може да бъде в полза на хората - чрез технологии, които подобряват качеството на живот, улесняват достъпа до услуги и подпомагат по-доброто управление на обществени ресурси.

Третият панел "Споделяне на данни като двигател на иновациите" ще разгледа трансформацията на Европа към общество, базирано на данни. Участниците ще обсъдят как дигиталните пространства за обмен на данни вече са работещи рамки с юридически, организационни и технически измерения и как довереното и суверенно споделяне на данни ускорява внедряването на иновации и сътрудничеството между различни сектори.

Последният, четвърти панел, носи заглавието "Иновации, водени от бизнеса - от данни към реален пазарен ефект". Фокусът ще бъде как компаниите могат да превърнат данните и приложните изследвания в реални бизнес резултати. Стартиращи компании, инвеститори и представители на успешни проекти, финансирани по програми на ЕС, ще покажат как AI и големите данни могат да доведат до конкретни пазарни успехи чрез партньорства между академията и индустрията.

