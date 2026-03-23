В събота, 21 март 2026 г., в WorkBetter 1.0 (бул. "Черни връх" 51) се проведе първият еднодневен AI хакатон за жени предприемачи - Build Sprint she.vibes. Събитието беше организирано от екипа на най-големия AI хакатон в България (януари 2026) в партньорство с The Edge - research & business development компания, фокусирана върху изграждането на иновационни екосистеми и подкрепа на предприемачеството - и с официалния технологичен партньор Lovable - AI платформа за разработка без код, достигнала €200 млн. ARR още през първата си година.

Събитието привлече значителен интерес - близо 100 жени подадоха кандидатури, от които бяха селектирани 30 участнички. Те бяха разпределени в екипи и създадоха напълно работещи AI приложения само в рамките на един ден.

Снимка: Build Sprint

Официалното откриване направи Радмила Йорданова, началник на кабинета на министъра на иновациите и растежа, която подчерта значението на инициативи, насочени към демократизиране на технологичното предприемачество и активното включване на жените в AI и иновациите.

По време на хакатона бяха разработени разнообразни решения, отговарящи на реални нужди, сред които:

  • AI лични асистенти за интелигентно планиране на пътувания и преживявания
  • HR платформи с геймификация за подобряване на служителското преживяване и ангажираност
  • инструменти за оптимизация на работни процеси чрез AI автоматизация
  • решения, насочени към ментално здраве, продуктивност и баланс между работа и личен живот

Победителите впечатлиха журито с AI приложение, създадено специално за жени, преминаващи през инвитро процедури - инструмент, който комбинира емоционална подкрепа, проследяване на процеса и персонализирани съвети. Решението демонстрира как технологиите могат да отговорят на дълбоко човешки нужди.

"she.vibes показа, че бъдещето на иновациите е в колаборацията между човешката креативност и изкуствения интелект. Няма значение дали имаш технически опит - с правилните инструменти и подкрепа всеки може да създаде реален продукт за часове", споделиха организаторите.

Участничките получиха безплатни кредити от Lovable, участваха в интензивна 6-часова разработка с ментори от технологичния и бизнес сектора и получиха професионална обратна връзка по време на Demo Day.

she.vibes е част от мисията на Build Sprint да направи технологичното предприемачество по-достъпно за жени и да покаже, че в ерата на AI всеки може да бъде "builder" - независимо от предишен опит.

ИЗБРАНО
Откриха жива стюардеса, излетяла със седалка от ударения самолет на "Ла Гуардия" (снимки) Днес
Откриха жива стюардеса, излетяла със седалка от ударения самолет на "Ла Гуардия" (снимки)
34136
Разделен ли е с гаджето волейболният национал Алекс Николов? Лайф
Разделен ли е с гаджето волейболният национал Алекс Николов?
9201
Бронзовата Лора стъпи на родна земя, десетки я посрещнаха с подаръци и овации Корнер
Бронзовата Лора стъпи на родна земя, десетки я посрещнаха с подаръци и овации
18219
САЩ установиха дъмпинг при внос на арматурна стомана от българска компания Бизнес
САЩ установиха дъмпинг при внос на арматурна стомана от българска компания
12508
Стефан Цанев: Мъртва е възрожденската мисия на българската интелигенция Impressio
Стефан Цанев: Мъртва е възрожденската мисия на българската интелигенция
2353
Ужасяващо пътуване: Пътници на British Airways прекараха 14 часа с труп на борда Trip
Ужасяващо пътуване: Пътници на British Airways прекараха 14 часа с труп на борда
2095
Кремообразен огретен Вкусотии
Кремообразен огретен
1012
Астролог: Жените от тези 3 зодии изпитват панически страх от остаряването Zodiac
Астролог: Жените от тези 3 зодии изпитват панически страх от остаряването
1449
"Изключително рядка" гореща вълна бие рекорди в югозападните щати на САЩ Времето
"Изключително рядка" гореща вълна бие рекорди в югозападните щати на САЩ
359