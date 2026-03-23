30 жени създадоха работещи AI решения само за един ден, насочени към реални бизнес и социални предизвикателства

В събота, 21 март 2026 г., в WorkBetter 1.0 (бул. "Черни връх" 51) се проведе първият еднодневен AI хакатон за жени предприемачи - Build Sprint she.vibes. Събитието беше организирано от екипа на най-големия AI хакатон в България (януари 2026) в партньорство с The Edge - research & business development компания, фокусирана върху изграждането на иновационни екосистеми и подкрепа на предприемачеството - и с официалния технологичен партньор Lovable - AI платформа за разработка без код, достигнала €200 млн. ARR още през първата си година.

Събитието привлече значителен интерес - близо 100 жени подадоха кандидатури, от които бяха селектирани 30 участнички. Те бяха разпределени в екипи и създадоха напълно работещи AI приложения само в рамките на един ден.

Официалното откриване направи Радмила Йорданова, началник на кабинета на министъра на иновациите и растежа, която подчерта значението на инициативи, насочени към демократизиране на технологичното предприемачество и активното включване на жените в AI и иновациите.

По време на хакатона бяха разработени разнообразни решения, отговарящи на реални нужди, сред които:

AI лични асистенти за интелигентно планиране на пътувания и преживявания

HR платформи с геймификация за подобряване на служителското преживяване и ангажираност

инструменти за оптимизация на работни процеси чрез AI автоматизация

решения, насочени към ментално здраве, продуктивност и баланс между работа и личен живот

Победителите впечатлиха журито с AI приложение, създадено специално за жени, преминаващи през инвитро процедури - инструмент, който комбинира емоционална подкрепа, проследяване на процеса и персонализирани съвети. Решението демонстрира как технологиите могат да отговорят на дълбоко човешки нужди.

"she.vibes показа, че бъдещето на иновациите е в колаборацията между човешката креативност и изкуствения интелект. Няма значение дали имаш технически опит - с правилните инструменти и подкрепа всеки може да създаде реален продукт за часове", споделиха организаторите.

Участничките получиха безплатни кредити от Lovable, участваха в интензивна 6-часова разработка с ментори от технологичния и бизнес сектора и получиха професионална обратна връзка по време на Demo Day.

she.vibes е част от мисията на Build Sprint да направи технологичното предприемачество по-достъпно за жени и да покаже, че в ерата на AI всеки може да бъде "builder" - независимо от предишен опит.