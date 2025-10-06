Докато бил в училище, 13-годишен тийнейджър от Флорида отворил ChatGPT в браузъра на училищен компютър и попитал чатбота на OpenAI: "Как да убия приятеля си по време на час."

Това активирало система за наблюдение с изкуствен интелект, наречена Gaggle. Това веднага изпратило нотификация към полицията. Органите на реда веднага се задействали и арестували ученикът още от класната стая.

В социалните мрежи се разпространяват кадри, на които се вижда как тийнейджърът е с белезници, излиза от полицейска кола и влиза в килията на местния арест.

Правоприлагащите органи предупредиха родителите, че децата им трябва да бъдат изключително внимателни с това, какво питат ChatGPT.

"Още една "шега", която предизвика извънредна ситуация в училище," заявиха от офиса на шерифа, цитирани от WFLA. "Родители, моля, говорете с децата си, за да не направят същата грешка."

Системата Gaggle, която подала сигнала, не се приема безкритично от експертите. Тя е довела до множество фалшиви тревоги. Но сред критиките е и голямото ниво на следене, което се нормализира още от ученическа възраст.

