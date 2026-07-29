Няколко стартъпа се надпреварват в създаването на морските платформи

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Американската компания Bluecore Energy официално започна дейността си, след като достави първата си плаваща платформа и електрически тестов реактор в централата си на пристанището в Лонг Бийч, Калифорния. Стартъпът разработва малки модулни ядрени реактори, които ще бъдат монтирани върху плаващи баржи и ще осигуряват електроенергия директно на пристанища, кораби и критична инфраструктура.

Първата система на компанията е с електрическа мощност 10 MW и е проектирана да осигурява електричество за около 15 000 домакинства. При необходимост няколко реактора могат да бъдат комбинирани, за да захранват големи пристанищни комплекси, центрове за данни, индустриални обекти и офшорни съоръжения.

От Bluecore Energy обясняват, че използват добре познати технологии за водно охлаждани ядрени реактори, доказали надеждността си през последните около 70 години, като ги адаптират в компактна плаваща конструкция.

Една от основните идеи е реакторите да могат да работят години наред с едно зареждане на ядрено гориво. Това би позволило осигуряването на постоянно електрозахранване в райони, където изграждането на нова електропреносна инфраструктура е трудно или твърде скъпо.

Компанията съобщава още, че е привлякла близо 10 милиона долара финансиране в инвестиционен кръг, който е бил презаписан. Средствата ще бъдат използвани за доразвиване на технологията и подготовка за бъдеща комерсиализация.

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Според основателя и главен изпълнителен директор на Bluecore Energy Кофи Асанте търсенето на надеждни източници на електроенергия за пристанища, индустриални предприятия, центрове за данни и друга критична инфраструктура непрекъснато расте. Вместо да се изграждат нови електропреносни мрежи, компанията предлага самите източници на енергия да бъдат доставяни директно до местата, където има недостиг на електричество.

Това обаче не е единственият стартъп, разработващ подобни технологии. Американската компания Atomarine е част от програмата Y Combinator за 2026 г. Тя разработва модулни платформи за центрове за данни, които ще бъдат монтирани върху баржи в океана - на около 18-22 километра от брега. Вместо да разчитат на електропреносната мрежа, те ще получават енергия от отделни плаващи енергийни платформи.

Според Atomarine традиционните центрове за данни все по-често се сблъскват с дълги срокове за присъединяване към електрическата мрежа, недостиг на подходящи терени, ограничения при водоснабдяването за охлаждане и съпротива от местните общности.

Компанията смята, че изграждането на съоръженията в корабостроителници и последващото им транспортиране по море може да реши тези проблеми. Морската вода ще осигурява естествено охлаждане, а платформите ще могат да бъдат разполагани практически навсякъде по крайбрежието.

Всеки плаващ център за данни е проектиран да осигурява между 75 и 100 MW електрическа мощност. Чрез добавяне на още баржи комплексът може да бъде разширен до около 450 MW, като според компанията внедряването може да стане до четири пъти по-бързо в сравнение с изграждането на аналогични наземни съоръжения.

Първата демонстрационна система е планирана за 2028 г. и първоначално ще използва природен газ като енергиен източник. В дългосрочен план Atomarine възнамерява да премине към компактни морски малки модулни реактори (SMR), когато технологията и регулаторната рамка позволят тяхното използване. Това би осигурило независимо от електропреносната мрежа електрозахранване с минимални въглеродни емисии.

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