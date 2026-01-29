Уволненията на добре платени работници и замяната им с изкуствен интелект крие създава сериозна криза в психичното здраве

Нарастващата несигурност около работните места, съчетана с изтощителни условия на труд и бързото навлизане на изкуствения интелект, води до сериозна криза в психичното здраве на работещите в индийския технологичен сектор, предупреждават експерти.

В продължение на десетилетия Индия беше гръбнакът на глобалната технологична индустрия — от колцентрове до софтуерни инженери и висши мениджъри. През 2026 г. обаче реалността за много от тези работници рязко се променя. Компаниите масово замразяват наемането на персонал и инвестират в автоматизация, с цел в бъдеще да заменят човешкия труд с AI.

Според разследване на изданието Rest of World, тревожността, породена от риска от загуба на работа, в комбинация с вече обичайните 90-часови работни седмици, е довела до "много тревожна" ситуация. Макар да липсват точни правителствени данни, експерти отчитат обезпокоителна вълна от самоубийства сред технологични работници.

"Има огромна несигурност около бъдещето на тези кариери", коментира проф. Джаянта Мукопадяй от Индийския технологичен институт в Кхарагпур. Най-уязвими са младите специалисти и началните позиции, които първи се оказват заменими от AI системи, особено в сфери като обслужване на клиенти и ИТ консултации.

"Традиционните услуги ще бъдат засегнати много по-силно от продуктовите компании", обяснява доц. Адитя Вашиста от Университета Корнел.

Проблемът се задълбочава и от факта, че образователната система продължава да произвежда голям брой ИТ специалисти, докато наличните позиции намаляват.

Най-големият частен работодател в Индия съкрати близо 20 000 служители точно преди края на 2025 година. Онези, които запазват работата си, са подложени на още по-силен натиск - дълги работни часове, постоянна необходимост от иновации и работа в различни часови зони, което често води до социална изолация и прегаряне.

Според Сораб Мукерджеа, главен инвестиционен директор на Marcellus Investment Managers, "броят на хората, необходими в ИТ услугите в ерата на AI, ще бъде с порядъци по-малък от сегашния".

Случващото се в Индия е знак за останалия свят. Докато корпорациите се надпреварват да се адаптират към AI и да увеличават печалбите си, социалните и психичните последици за работниците стават все по-мрачни.

