Valve официално потвърди, че отлага пускането на Steam Machine и преразглежда ценовата ѝ политика заради задълбочаващия се глобален недостиг на памети и сторидж компоненти. Компанията съобщи новината в публикация в блога Steam Hardware, като посочи, че първоначалните планове за по-конкретни дати и цени вече не са актуални.

Когато Steam Machine, Steam Frame и новият Steam Controller бяха представени през ноември 2025 г., очакванията бяха устройствата да се появят на пазара през първото тримесечие на 2026 г. Valve обаче признава, че недостигът на DRAM и NAND, за който индустрията предупреждава от месеци, се е задълбочил значително, водейки до ограничени доставки и рязко повишение на цените на ключови компоненти.

Според компанията, това налага не само отлагане на графика, но и преоценка на крайната цена, особено при Steam Machine и Steam Frame. Въпреки това Valve заявява, че все още планира и трите продукта да бъдат пуснати в рамките на първата половина на годината, като уточнява, че ситуацията остава динамична и може да се промени бързо.

Основен фактор за кризата е огромното търсене на високоскоростна памет от AI дата центровете, което поставя сериозен натиск върху целия PC пазар. Много производители вече обявиха поскъпване, а по-малките играчи срещат затруднения да си осигурят доставки без дългосрочни договори и силни партньорства с производителите на чипове.

Valve по-рано подчерта, че няма намерение да субсидира Steam Machine по начина, по който традиционните конзоли го правят, и че устройството ще бъде позиционирано близо до цената на базов геймърски PC. Преди кризата това означаваше диапазон от около 550-600 долара. При сегашните цени на RAM, SSD и видеокарти обаче тази цел изглежда все по-трудно постижима. В последните седмици се появиха и неофициални листинги с цени над 1000 долара за версията с 1 TB, макар те да не са потвърдени от Valve.

Засега крайната цена остава неизвестна. Оптимизъм все пак вдъхва изказване на изпълнителния директор на AMD Лиса Су, която по време на последния отчет на компанията заяви, че от продуктова гледна точка Valve остава "на път да започне доставки на Steam Machine в началото на годината". Това означава, че отлагането вероятно ще бъде въпрос на седмици или месеци, а не на цяла година.

