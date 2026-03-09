Върховният съд на САЩ нанесе сериозен удар върху опитите произведения, създадени от изкуствен интелект, да получат авторскоправна защита. Съдът отказа да разгледа дело, свързано с това дали изображения, генерирани от алгоритми, могат да бъдат третирани като произведения на изкуството със законова защита.

Изкуственият интелект

Случаят започва още през 2022 г., когато Службата за авторско право на САЩ отказва да регистрира авторски права върху изображение, създадено от компютърния учен Стивън Талър. Картината, озаглавена "A Recent Entrance to Paradise", е генерирана от изкуствен интелект, а не от човек.

След серия съдебни процедури федерален съдия постановява, че произведението не може да бъде защитено, тъй като няма човешки автор. Решението е потвърдено през 2025 г., след което казусът достига до върховната съдебна инстанция. Отказът на съда да разгледа жалбата на практика оставя в сила по-ранните решения.

В основата на позицията на американските институции стои тълкуването на закона за авторското право. В официална позиция на администрацията на Доналд Тръмп се посочва, че макар законът да не дефинира изрично понятието "автор", редица негови разпоредби ясно показват, че терминът се отнася до човек, а не до машина.

Решението идва на фона на все по-напрегнатия спор около генеративния изкуствен интелект. Поддръжниците на технологията твърдят, че тя демократизира създаването на изкуство и позволява на всеки с достъп до интернет да генерира изображения, илюстрации или комикси. Критиците обаче обвиняват компаниите в използване на огромни масиви от защитени произведения за обучение на алгоритмите, без съгласието на авторите.

В същото време самите AI компании вече са обект на съдебни спорове. Генераторът на изображения Midjourney беше съден от Warner Bros. Discovery за предполагаемо нарушение на авторски права. През 2024 г. група художници заведоха дело и срещу Google, след като установиха, че техни творби са използвани за обучение на алгоритми.

Подобни въпроси се поставят и около инструменти като ChatGPT и генератора на видео Sora на OpenAI, които могат да създават изображения и клипове, включително с персонажи, защитени с авторски права.

Стивън Талър се опитва да разшири правната рамка и в други области. Още през 2018 г. той подава заявления за патенти на изобретения, които според него са създадени от изкуствен интелект, наречен DABUS. И тези опити обаче са отхвърлени от Патентното и търговско ведомство на САЩ, както и от самия Върховен съд.

Решението вероятно ще има дългосрочни последици за развиващата се индустрия на генеративния изкуствен интелект, като засега потвърждава принципа, че авторското право защитава единствено произведения, създадени от човешки творец.

