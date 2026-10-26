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Американските власти проявяват все по-голямо недоволство от поведението на ръководителите на водещите компании за изкуствен интелект, които непрекъснато предупреждават за възможни катастрофални последици от развитието на технологията. Според информация на Axios дори законодатели, които подкрепят активно внедряването на ИИ, смятат, че подобни изявления създават излишна тревожност и засилват общественото недоверие. Представителите на властите предпочитат технологичните лидери да се съсредоточат върху разработването на своите продукти и обясняването на ползите от тях, вместо да правят апокалиптични прогнози, които превръщат дебата за регулациите в своеобразна морална паника.

Особено силно раздразнение предизвиква противоречивото поведение на ръководителите в индустрията, които често обещават безпрецедентен икономически растеж и всеобщ просперитет благодарение на ИИ, но едновременно с това предупреждават, че същата технология може да доведе до унищожението на човечеството. Според американски политици тези послания объркват обществото и затрудняват изработването на разумни правила. Сенаторът Джон Къртис заявява, че трудно може да си представи група хора, която да е по-откъсната от ежедневието на обикновените американци от представителите на ИИ индустрията. Неговият колега Берни Морено също отправи остра критика към главния изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей, обвинявайки го, че с публичните си коментари предизвиква паника и внася хаос в обществения дебат.

Особено напрегнати са отношенията между Вашингтон и Anthropic. Недоволството се засилва след случай, при който модели на компанията са били използвани за проникване в правителствени уебсайтове, а според критиците властите са получили информация със закъснение. Допълнителни спорове предизвиква предложен от Anthropic законопроект за безопасността на ИИ, който включва разпоредби за предимство на федералното законодателство пред правилата на отделните щати - позиция, срещу която компанията преди това се е противопоставяла.

Критики предизвиква и определението за "катастрофален инцидент", според което такъв би бил случай, довел до смъртта на най-малко 50 души. Впоследствие представител на ръководството на Anthropic се дистанцира от част от предложенията, но това допълнително засили съмненията около последователността на компанията.

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От Anthropic отхвърлят обвиненията, че са забавили умишлено уведомяването на властите за инцидента. Компанията твърди, че Белият дом и съответните държавни институции са били информирани веднага след приключването на вътрешните проверки.

Освен това тя съобщава, че си сътрудничи с организацията Super Intelligence Force при разработването на механизъм за докладване на подобни случаи. От Anthropic уточняват също, че не подкрепят безусловното налагане на федералните правила над законодателството на щатите, освен ако на национално равнище не бъдат въведени достатъчно строги стандарти за безопасност. Междувременно критики във Вашингтон предизвиква и позицията на OpenAI.

Според представители на властите предложенията на компанията за регулиране на ИИ са твърде неясни и могат да послужат за ограничаване на законодателните инициативи на отделните щати. Дейността и на двете компании е обект на разследване от Федералната търговска комисия на САЩ (FTC).

Напрежението се развива на фона на нарастващ обществен скептицизъм към изкуствения интелект. Според цитирано от Axios скорошно проучване мнозинството от американците смятат, че технологията носи повече вреди, отколкото ползи за обществото. Това поставя властите в сложна ситуация — от една страна, те искат САЩ да запазят водещата си позиция в глобалната надпревара за ИИ, а от друга, трябва да отговорят на опасенията на гражданите.

Именно затова все повече политици настояват технологичните компании да ограничат гръмките предупреждения за бъдещи катастрофи и да положат повече усилия за изграждане на доверие, прозрачност и реална безопасност при използването на изкуствения интелект.

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