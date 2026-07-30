Китай напредва при DUV литографията, но ASML все още запазва технологично предимство

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Ограниченията на САЩ върху износа на технологии за производство на полупроводници може да ускорят усилията на Китай да изгради собствена индустрия за чипове. Това предупреждават анализатори, които смятат, че по-голямото предизвикателство за европейския производител на оборудване ASML може да дойде не от технологичния напредък на Пекин, а от политиката на Вашингтон.

През последните дни вниманието беше насочено към информацията, че китайска компания с държавна подкрепа в Шанхай е започнала производство на машини за потапяща дълбока ултравиолетова литография (DUV). Очаква се тази година да бъдат произведени около пет системи, а през 2027 г. още около 20.

Първите машини вероятно ще бъдат използвани от китайски производители като Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Hua Hong Semiconductor и производителя на чипове памет ChangXin Memory Technologies (CXMT).

Това се разглежда като важна стъпка за амбициите на Китай да намали зависимостта си от чуждестранни технологии. Анализаторите обаче предупреждават, че създаването на няколко работещи прототипа е много различно от доказването, че тези системи могат да произвеждат чипове в голям обем и при непрекъсната експлоатация.

Пол Триоло, партньор и ръководител на отдела за технологична политика в DGA-Albright Stonebridge Group, заявява, че създаването на търговски успешна DUV система е изключително сложно.

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"Производството на машини със сложността на потапящата DUV литография, които са търговски жизнеспособни и работят 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, в продължение на цяла година, е много трудно", казва той.

Анализаторът от Jefferies Уилям Бевингтън също призовава към предпазливост. Според него предишни твърдения за китайски пробиви в областта на потапящата DUV литография впоследствие са се оказвали неточни.

По думите му китайските производители вероятно ще продължат да купуват оборудване от ASML, докато имат достъп до него, заради доказаната надеждност и производителност на холандските системи.

"Китай без съмнение ще продължи да купува машини на ASML, докато може, заради значително по-високото им качество", коментира Бевингтън.

Китай все още разчита силно на вносно оборудване за производство на полупроводници. Според данни на Bank of America вносът на такова оборудване в провинция Анхуей, където се намира CXMT, е достигнал 226 млн. долара през март. Това е повече от два пъти над средното месечно ниво през втората половина на миналата година.

Литографските системи представляват 57% от този внос.

Според анализаторите дългосрочният риск за ASML може да не идва от китайските разработки, а от нови ограничения, обсъждани във Вашингтон.

Предложеният закон Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act (MATCH Act) има за цел да затегне ограниченията върху продажбата и техническата поддръжка на потапящи DUV литографски системи в държави, определяни като стратегически конкуренти. Законопроектът вече е одобрен от Комисията по външни отношения на Камарата на представителите на САЩ, но все още не е превърнат в закон.

Според Триоло подобна мярка може да има обратен ефект.

"Ако MATCH Act принуди ASML например да изтегли своите инженери, китайските усилия в областта на потапящата DUV литография ще получат огромен тласък", предупреждава той.

Анализаторите смятат, че ограничаването на достъпа на китайските производители до инженери на ASML, резервни части и техническа поддръжка може да ускори развитието на местни алтернативи.

Експертите не очакват Китай да създаде една компания, която директно да се конкурира с ASML. Вместо това страната вероятно ще изгради цяла екосистема от специализирани компании, които разработват различни компоненти и технологии в рамките на координирана национална стратегия.

Към момента Китай няма достъп до най-модерните системи за екстремна ултравиолетова литография (EUV), които са ключови за производството на най-съвременните чипове. Заради международните ограничения потапящата DUV технология остава най-напредналото решение, с което разполагат китайските производители.

Притеснението на западните анализатори е, че твърде суровите санкции и ограничения върху достъпа до технологии могат да ускорят развитието на местни алтернативи.

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