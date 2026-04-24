Точно преди година директорът по информационна сигурност на Anthropic Джейсън Клинтън направи смела прогноза. Той заяви, че до една година компании по света ще използват автономни AI служители с реални роли и достъп до вътрешни системи.

В интервю за Axios през 2025 година Клинтън описва тези системи като дигитални служители със собствени "спомени", идентификационни номера и достъп до фирмените мрежи.

Година по-късно подобен сценарий не се е реализирал. Технологията, известна като "агентен изкуствен интелект", все още среща сериозни затруднения. Натрупват се проблеми със сигурността, а част от демонстрациите се възприемат като маркетингови ходове без реална стойност.

Проучване от началото на годината поставя под съмнение ефективността на AI агентите. Според него те може никога да не станат надеждни инструменти. Това поставя под въпрос и очакванията за значителен икономически ефект.

Прогнозата на Клинтън не е изолиран случай.

През март 2025 година главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодеи заявява, че "до шест месеца изкуственият интелект ще пише 90 процента от кода". Половин година по-късно данните показват различна картина. Изследвания сочат, че AI инструментите често забавят програмистите заради неточни резултати.

Случаят отразява по-широка тенденция в технологичния сектор. Компаниите правят агресивни прогнози за развитието на изкуствения интелект, което винаги им носи ръст в инвестициите. Реалните технологии обаче напредват с по-бавни темпове.

