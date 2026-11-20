Специализиран съд отхвърли аргумента на правителството, че разкриването на съществуването на заповедта би застрашило националната сигурност

535 Снимка: iStock by Getty Images

Британското правителство трябва официално да потвърди, че е издало секретна заповед към Apple с искане компанията да осигури достъп до криптирана информация на свои потребители. Решението е на специализирания Трибунал за разследващи правомощия във Великобритания, който разглежда жалби на граждани срещу държавно наблюдение.

Съдът отхвърли позицията на Министерството на вътрешните работи, че дори потвърждаването на съществуването на подобна заповед би навредило на националната сигурност. Това е рядък случай, в който британските власти са принудени да разкрият информация, която са искали да запазят в тайна.

Става дума за т.нар. "известие за технически възможности" - правен инструмент, чрез който правителството може да задължи технологична компания да осигури технически средства за достъп до данни. Подобни заповеди са обвързани със строги правила за поверителност, които забраняват на получателите им да ги разгласяват.

Според информация, изтекла в медиите преди около година, британските власти са поискали от Apple да създаде механизъм за достъп до криптирани данни на клиенти от целия свят. Искането предизвика реакция от представители на Белия дом и американски законодатели, които предупредиха, че подобна мярка може да застраши личната информация и на американски граждани.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Apple отказа да изпълни първоначалното искане. Вместо това компанията премахна възможността британските потребители да активират функцията Advanced Data Protection за iCloud. Тя осигурява криптиране от край до край на съхраняваните в облака данни, така че достъп до тях да няма дори самата Apple.

По-късно обхватът на секретната заповед е бил ограничен. Според публикациите тя вече се отнасяла до данни на британски граждани, съхранявани в криптирания облак на Apple. Компанията оспорила и тази последваща заповед.

До съдебното решение Apple нямаше право да потвърждава съществуването на документа дори след като информацията за него вече беше изтекла. След постановлението компанията заяви пред TechCrunch, че приветства решението за публично потвърждаване на издаденото от британското вътрешно министерство известие.

Apple многократно е заявявала, че никога не е създавала "задна врата или универсален ключ" за своите продукти и услуги и няма да го направи. От британското вътрешно министерство засега не са потвърдили официално съществуването на заповедта и не са отговорили на запитване за коментар.

Жалбата срещу правителството е подадена от правозащитната организация Liberty International от името на двама души. Според организацията това е първият известен случай, в който британските власти са принудени от съд да потвърдят съществуването на секретна техническа заповед.

Предстои през следващата година да се проведе ново съдебно заседание. То трябва да определи кои конкретни подробности около заповедта могат да бъдат оповестени публично.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.