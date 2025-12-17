Британското правителство обмисля да призове Apple и Google да внедрят на ниво операционна система механизми за автоматично блокиране на изображения с порнографски характер, съобщава Financial Times. Идеята е подобно съдържание да бъде ограничено по подразбиране, като достъп до него да получават само потребители, които са потвърдили, че са навършили пълнолетие. Мярката е част от нова национална стратегия за борба с насилието срещу жени и момичета, която Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство ще представи в най-близките дни.

Според обсъжданите предложения Apple и Google могат да бъдат приканени да вградят в iOS и Android алгоритми за разпознаване на изображения с голо тяло. Потребителите, които не са преминали проверка на възрастта, няма да могат нито да заснемат, нито да споделят подобно съдържание, включително чрез приложения на трети страни като WhatsApp и Telegram. Властите са разглеждали вариант тези изисквания да станат задължителни за всички устройства, продавани във Великобритания, но засега се отказват от твърди регулации и се ограничават до официални препоръки.

Обединеното кралство не планира засега да следва примера на Австралия, където е въведена забрана за използване на социални мрежи от лица под 16 години. Вместо това министърът по въпросите на защитата на децата Джес Филипс посочва като добър пример смартфона HMD Fuse, който използва приложението HarmBlock на британската компания SafeToNet за автоматично откриване и блокиране на такива изображения. Подобни предупреждения съществуват и в екосистемите на Apple и Google, но на практика могат лесно да бъдат заобиколени чрез въвеждане на парола.

В Министерството на вътрешните работи настояват проверката на възрастта да се извършва чрез биометрични данни или официален документ за самоличност. За лица, осъдени за престъпления срещу деца, подобни блокиращи механизми могат да бъдат активирани постоянно. Макар първоначално инициативата да е насочена към мобилните устройства, британските чиновници допускат, че същият подход може да бъде разширен и към персоналните компютри - като пример се посочва Microsoft Teams, където вече има вграден детектор за неподходящо съдържание.

Предложенията обаче пораждат сериозни въпроси, свързани с личната неприкосновеност и гражданските свободи, както и със самата ефективност на подобни мерки. По-ранният опит с проверката на възрастта в сайтове за възрастни във Великобритания показа, че ограниченията често се заобикалят чрез фалшиви изображения или услуги за маскиране на местоположението. Въпреки това страната вече разполага със "Закон за безопасността в интернет", който задължава технологичните компании да премахват незаконно и вредно за децата съдържание, а новите идеи показват стремеж за още по-дълбока регулация директно на ниво операционна система.

