Видео може да разкрива новия американски изтребител F-47
Официалната информация е оскъдна, а изображения могат умишлено да са подвеждащи
Кратко видео на производителя на реактивни двигатели Pratt & Whitney предизвика спекулации, че показва първи реален образ на секретния Boeing F-47. Това е стелт изтребител от шесто поколение, разработван за ВВС на САЩ като наследник на Lockheed Martin F-22 Raptor.
F-47 е част от програмата Next Generation Air Dominance (NGAD) и се намира във фаза инженерно и производствено развитие. Първият прототип се очаква да полети през 2028 г., а плановете предвиждат минимум 185 машини, които да заменят F-22.
Официалната информация е оскъдна - известно е, че самолетът ще има голям обсег - от над 1000 морски мили, скорост около 2400 км/ч и ще действа като команден център за автономни дронове тип "лоялен спътник", с акцент върху стелт характеристики и далекобойни удари вместо въздушни дуели.
Видеото обаче е фокусирано основно върху двигателя XA-103, разработван по програмата NGAP. Очаква се той да увеличи обсега с 25% и да осигури с 10% повече тяга спрямо този на F-35 Lightning II, като разполага и с усъвършенствано управление на топлината за по-нисък инфрачервен подпис.
За няколко секунди в клипа се вижда силует на самолет с делта-крило и без опашка, което породи предположения, че това е F-47. Висши представители на ВВС обаче вече са предупреждавали, че подобни изображения могат умишлено да подвеждат наблюдателите.
Засега остава неясно дали кадрите разкриват реалния дизайн или са част от стратегия за дезинформация около един от най-секретните авиационни проекти на САЩ.