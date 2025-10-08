"Вие сте ми длъжни" — Тръмп се завърна в TikTok и веднага се обърна към младите американци
Президентът на САЩ стартира официален профил в "американския TikTok"
Президентът на САЩ Доналд Тръмп се завърна в TikTok заедно с вицепрезидента си Джей Ди Ванс, поставяйки ново начало на своето дигитално присъствие. Това е първата им поява в социалната мрежа след изборите през 2024 г. — дълго отсъствие, обяснено с натиска на американската администрация за продажбата на китайското приложение на местни инвеститори.
В новите видеа, публикувани на официалните им страници, Тръмп заявява: "Към всички млади хора в TikTok — аз спасих TikTok, така че ми дължите услуга." Той подписа указ за създаване на "американски TikTok" и даде срок от 120 дни за сключване на сделката с новите собственици. Вицепрезидентът Ванс пък добави: "Радвам се да се върна в TikTok благодарение на президента Тръмп! Следете новините от Белия дом"
И двамата политици бяха неактивни в TikTok от ноември 2024 г., когато използваха платформата за предизборни обръщения. Иронично, по време на първия си мандат Тръмп заплаши да забрани TikTok, наричайки го "заплаха за националната сигурност". С наближаването на кампанията за преизбиране обаче той промени стратегията си — видеата от митинги и посланията му към младежта донесоха значително повишаване на популярността му сред по-младите избиратели.
След завръщането си в Белия дом, Тръмп премина от критика към подкрепа — сега именно той се представя като спасител на TikTok. Очаква се американският сегмент на платформата да бъде закупен от консорциум, в който влизат бизнесменът Лаклан Мърдок, съоснователят на Oracle Лари Елисън и основателят на Dell Майкъл Дел. Сделката има за цел да превърне TikTok в 100% американска платформа, подчинена на местните закони за сигурност и съдържание.
Рестартът на TikTok при управлението на Тръмп е не само политически, но и символичен жест към новото поколение американци, които все повече черпят новини, хумор и политически коментари именно от платформата.