Президентът на САЩ Доналд Тръмп се завърна в TikTok заедно с вицепрезидента си Джей Ди Ванс, поставяйки ново начало на своето дигитално присъствие. Това е първата им поява в социалната мрежа след изборите през 2024 г. — дълго отсъствие, обяснено с натиска на американската администрация за продажбата на китайското приложение на местни инвеститори.

В новите видеа, публикувани на официалните им страници, Тръмп заявява: "Към всички млади хора в TikTok — аз спасих TikTok, така че ми дължите услуга." Той подписа указ за създаване на "американски TikTok" и даде срок от 120 дни за сключване на сделката с новите собственици. Вицепрезидентът Ванс пък добави: "Радвам се да се върна в TikTok благодарение на президента Тръмп! Следете новините от Белия дом"

И двамата политици бяха неактивни в TikTok от ноември 2024 г., когато използваха платформата за предизборни обръщения. Иронично, по време на първия си мандат Тръмп заплаши да забрани TikTok, наричайки го "заплаха за националната сигурност". С наближаването на кампанията за преизбиране обаче той промени стратегията си — видеата от митинги и посланията му към младежта донесоха значително повишаване на популярността му сред по-младите избиратели.

След завръщането си в Белия дом, Тръмп премина от критика към подкрепа — сега именно той се представя като спасител на TikTok. Очаква се американският сегмент на платформата да бъде закупен от консорциум, в който влизат бизнесменът Лаклан Мърдок, съоснователят на Oracle Лари Елисън и основателят на Dell Майкъл Дел. Сделката има за цел да превърне TikTok в 100% американска платформа, подчинена на местните закони за сигурност и съдържание.

Рестартът на TikTok при управлението на Тръмп е не само политически, но и символичен жест към новото поколение американци, които все повече черпят новини, хумор и политически коментари именно от платформата.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30224
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21624
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5429
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9109
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3893
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1863
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3728
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1851