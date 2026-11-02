2002 Снимка: Virgin Galactic

Virgin Galactic представи новия си космически самолет Apeiron, с който възнамерява да възобнови туристическите полети до границата на Космоса и да превърне бизнеса си в своеобразна космическа авиокомпания. Машината е първата от новото поколение Delta и е проектирана да превозва шестима пътници с честота до два полета седмично. Компанията си поставя амбициозната цел всеки кораб да изпълни над 500 мисии.

Virgin Galactic не е изпращала туристи в Космоса от юни 2024 г. Новият апарат беше представен в завода на компанията в Меса, щата Аризона. Името Apeiron идва от древногръцки и означава "безграничен". То е избрано след публично гласуване, в което са участвали хора от 83 държави.

На 28 октомври корабът беше транспортиран до Spaceport America в щата Ню Мексико. Apeiron пътува между двата фюзелажа на специално създадения самолет носител Eve. Това беше полет за преместване, при който космическият кораб не е използвал собствените си двигатели.

Основната промяна спрямо предшественика VSS Unity е в капацитета и планираната честота на полетите. Unity можеше да превозва четирима пътници и извърши седем търговски мисии за около година, преди да бъде изведен от експлоатация. При планирания график един кораб от серията Delta би могъл да изпълни същия брой полети за по-малко от месец.

Самият принцип на задвижване остава непроменен. Самолетът Eve издига космическия кораб на височина около 13 700 метра, след което го освобождава. Apeiron включва ракетния си двигател и продължава самостоятелно нагоре. След няколко минути в условия на безтегловност машината се връща към Земята и се приземява като планер.

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Все още не е ясно на каква максимална височина ще лети новият кораб. Това ще стане известно след началото на изпитателните полети с ракетен двигател. При първия си туристически полет през август 2023 г. VSS Unity достигна 88,5 км. Това е над границата от 80 км, която американските институции традиционно приемат за начало на Космоса, но под линията на Карман на височина 100 км, използвана от Международната федерация по аеронавтика.

За производството на новите кораби Virgin Galactic си партнира с външни компании. Bell доставя опашната секция с подвижни стабилизатори, които се повдигат при повторното навлизане в атмосферата, както и други управляващи повърхности. Qarbon Aerospace произвежда фюзелажа и крилата. Virgin Galactic отговаря за дизайна, интеграцията на системите и окончателното сглобяване.

Предстои обаче значителна работа, преди Apeiron да започне самостоятелни полети. Инженерите трябва да завършат интеграцията и проверката на авиониката и софтуера. Едва след това могат да започнат изпитанията като планер и полетите с включен ракетен двигател.

Компанията вече очаква първият търговски полет да се състои в началото на второто тримесечие на 2027 г. Вторият кораб от серията трябва да последва в края на същото тримесечие или в началото на третото. Това е поредното отлагане на плановете. След пенсионирането на Unity Virgin Galactic се надяваше да започне полетите с Delta още през 2026 г., а през август все още посочваше февруари 2027 г. като ориентир.

Финансовото състояние на компанията също поставя под въпрос колко бързо ще успее да развие бизнеса си. През второто тримесечие на 2026 г. Virgin Galactic е отчела едва 134 000 долара приходи и загуба от 56 млн. долара. Компанията е очаквала да изразходва още до 100 млн. долара през следващото тримесечие.

Интересът на клиентите обаче изглежда достатъчно голям. Към юни около 675 души са имали резервации за бъдещи полети на обща очаквана стойност от 203 млн. долара. Последната серия билети е била разпродадена при цена от 750 000 долара за място. Следващите ще струват още повече - около 850 000 долара.

"Търсенето не е проблемът. Те просто трябва да започнат да летят", коментира Чад Андерсън от инвестиционната компания Space Capital пред Los Angeles Times. Според него основният въпрос е дали Virgin Galactic ще успее да изпълнява полети през няколко дни, както прави една авиокомпания.

Основният конкурент Blue Origin също временно се оттегли от пазара на суборбитален туризъм. През януари компанията спря полетите на New Shepard за поне две години, за да се съсредоточи върху лунната си програма. Така при завръщането на Virgin Galactic конкуренцията в този сегмент може да бъде значително по-малка.

Компанията обещава да представи повече подробности за изпитателната програма на Apeiron по време на разговора с инвеститорите за резултатите от третото тримесечие през ноември. Дотогава новият кораб трябва да докаже, че може не само да достига границата на Космоса, но и да го прави достатъчно често, за да превърне космическия туризъм в устойчив бизнес.

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