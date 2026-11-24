Vivacom разширява дигиталните си услуги със световната аудиоплатформа Storytel
Vivacom разширява портфолиото си от дигитални услуги със световната аудиоплатформа Storytel. Клиентите на телекома ще могат да активират новата услуга при сключване на 24-месечен договор за мобилен план Unlimited 200 или Unlimited MAX и да получат безплатен достъп до платформата съответно за 2 или 6 месеца. Storytel може да бъде добавен и към съществуваща услуга без абонамент на цена от 7.66 € с ДДС за 30 дни.
Storytel предлага разнообразно съдържание за различни интереси и възрасти - от световни бестселъри, криминални и любовни романи и съвременна художествена литература до бизнес книги, заглавия за личностно развитие, подкасти и детски истории. Платформата дава възможност на потребителите да откриват нови автори и теми, да следват любимите си поредици и да се потапят в интересни истории независимо от мястото и времето.
"Непрестанно разширяваме портфолиото на Vivacom с дигитални услуги, които отговарят на разнообразните интереси и променящите се дигитални навици на клиентите ни и обогатяват ежедневието им. Партньорството със Storytel е част от тази посока - то допълва мобилната свързаност с достъп до качествено аудиосъдържание и превръща смартфона в още по-пълноценен източник на информация, знания и забавление. Искаме клиентите ни да имат повече възможности да използват технологиите според своите интереси и начин на живот. Затова им предоставяме възможност да открият света на Storytel с два или шест месеца безплатен достъп до платформата", посочи Любомир Малоселски, директор "Продукти и услуги" във Vivacom.
С приложението на Storytel книгите и аудиосъдържанието лесно се вписват в ежедневието - по време на пътуване, разходка, тренировка или почивка. Потребителите могат да запазят избраните заглавия и да ги слушат офлайн, без да е необходима интернет връзка. Така цялата библиотека на платформата е винаги на една ръка разстояние, а свободните моменти се превръщат във възможност за нови знания, вдъхновение и забавление.
"Радваме се да стартираме партньорството си с Vivacom точно преди празниците, когато хората най-много търсят нещо, което да слушат, да подарят и да споделят. Аудиокнигите се вписват естествено в ежедневието - по пътя към работа, на разходка или вечер вкъщи. Надяваме се това да е началото на един траен навик за слушане", коментира Лиза Василева, регионален директор на Storytel България.
С новата дигитална услуга клиентите на Vivacom ще могат да слушат редица популярни заглавия в Storytel, като сред най-слушаните в момента са: поредицата "Мамник" на Васил Попов, "Верити" на Колийн Хувър, мемоарната книга на Антъни Хопкинс "Справихме се, хлапе", "Остайница" от Рене Карабаш и "Феята от захарницата" от Катя Антонова.
С партньорството със Storytel Vivacom надгражда празничните си предложения, като съчетава свързаността с достъп до разнообразно дигитално съдържание за своите клиенти. Инициативата е част от коледната кампания на телекома "Истинският подарък е следата, която оставяш", която обединява предложения с дългосрочна стойност за клиентите. В рамките на кампанията телекомът предлага и двойни скорости на мобилните планове Unlimited за целия срок на договора. Така клиентите на Unlimited 200 могат да се възползват едновременно от по-високи скорости на мобилния интернет и достъп до над един милион аудиокниги в Storytel. Предложенията са валидни при сключване на 24-месечен договор до 7 януари 2027 г.
Повече информация за услугата и условията за активиране е достъпна на vivacom.bg.
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