Вижте как МКС преминава през сиянието на мощна геомагнитна буря (видео)
"Най-много ме зарадва мисълта, че хората ще се усмихнат, когато видят тези кадри", казва японският астронавт Кимия Юи
Японският астронавт Кимия Юи сподели впечатляващо видео, заснето от борда на Международната космическа станция (МКС), което показва как станцията преминава над Земята, обгърната от ярки полярни сияния. Кадрите са заснети малко след като Слънцето изхвърли мощно X-клас слънчево изригване — едно от най-силните през последните десетилетия.
Слънчевата буря освети нощното небе с многоцветни сияния, които бяха видими дори в райони, където подобни явления са изключително редки, включително в България. Според специалисти това е една от най-мащабните слънчеви бури от десетилетия насам.
おはようございます！— 油井 亀美也 Kimiya.Yui (@Astro_Kimiya) January 11, 2026
仕事の隙間を狙っての撮影が続いています。
私がまもなく帰還するのを知って、太陽さんが頑張ってくれたのか、とても美しいオーロラを撮影する事が出来ました。
撮影できた事も嬉しかったですが、何より映像を見て皆さんが喜んでくださる様子を思い浮かべ、1人で微笑みました笑。 pic.twitter.com/qQJDpqlq1U
Докато жителите на различни части на Земята наблюдаваха сиянията от повърхността, гледката от орбита е още по-впечатляваща. Видеото на Юи показва как многоцветни светлинни завеси се разливат над тъмната страна на планетата, образувайки мек, пулсиращ ореол високо над атмосферата.
"Знаейки, че скоро ще се върна на Земята, сякаш Слънцето се постара максимално — успях да заснема изключително красива аврора", написа астронавтът в публикацията си. "Най-много ме зарадва мисълта, че хората ще се усмихнат, когато видят тези кадри."
Няколко дни след заснемането на видеото, Юи и още трима членове на екипажа бяха върнати преждевременно на Земята заради медицински проблем с един от астронавтите. НАСА не уточни кой точно е бил засегнат. Екипажът се прибра със spacecraft SpaceX Crew Dragon, седмици по-рано от първоначално планираното.
Според Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA) бурята е достигнала ниво G4 ("тежка") по скалата за геомагнитни смущения. Причината е коронално изхвърляне на маса — поток от заредени частици, които се сблъскват с магнитосферата на Земята.
Полярните сияния възникват, когато тези частици йонизират газовете в атмосферата, излъчвайки светлина в различни цветове. Макар да са зрелищни, подобни явления могат да имат и сериозни технологични последствия.
Експерти предупреждават, че силните геомагнитни бури могат да нарушат работата на сателити, GPS системи, електропреносни мрежи и комуникационна инфраструктура.
"Работихме активно, за да информираме всички оператори на критична инфраструктура за случващото се", коментира Шон Дал от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната метеорологична служба на САЩ.
Макар бурята да не е най-силната в историята — рекордът остава за G5 бурята от май 2024 г., тя отново напомня колко уязвима е съвременната технологична цивилизация към активността на Слънцето.