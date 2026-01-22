Японският астронавт Кимия Юи сподели впечатляващо видео, заснето от борда на Международната космическа станция (МКС), което показва как станцията преминава над Земята, обгърната от ярки полярни сияния. Кадрите са заснети малко след като Слънцето изхвърли мощно X-клас слънчево изригване — едно от най-силните през последните десетилетия.

Слънчевата буря освети нощното небе с многоцветни сияния, които бяха видими дори в райони, където подобни явления са изключително редки, включително в България. Според специалисти това е една от най-мащабните слънчеви бури от десетилетия насам.

Докато жителите на различни части на Земята наблюдаваха сиянията от повърхността, гледката от орбита е още по-впечатляваща. Видеото на Юи показва как многоцветни светлинни завеси се разливат над тъмната страна на планетата, образувайки мек, пулсиращ ореол високо над атмосферата.

"Знаейки, че скоро ще се върна на Земята, сякаш Слънцето се постара максимално — успях да заснема изключително красива аврора", написа астронавтът в публикацията си. "Най-много ме зарадва мисълта, че хората ще се усмихнат, когато видят тези кадри."

Няколко дни след заснемането на видеото, Юи и още трима членове на екипажа бяха върнати преждевременно на Земята заради медицински проблем с един от астронавтите. НАСА не уточни кой точно е бил засегнат. Екипажът се прибра със spacecraft SpaceX Crew Dragon, седмици по-рано от първоначално планираното.

Според Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA) бурята е достигнала ниво G4 ("тежка") по скалата за геомагнитни смущения. Причината е коронално изхвърляне на маса — поток от заредени частици, които се сблъскват с магнитосферата на Земята.

Полярните сияния възникват, когато тези частици йонизират газовете в атмосферата, излъчвайки светлина в различни цветове. Макар да са зрелищни, подобни явления могат да имат и сериозни технологични последствия.

Експерти предупреждават, че силните геомагнитни бури могат да нарушат работата на сателити, GPS системи, електропреносни мрежи и комуникационна инфраструктура.

"Работихме активно, за да информираме всички оператори на критична инфраструктура за случващото се", коментира Шон Дал от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната метеорологична служба на САЩ.

Макар бурята да не е най-силната в историята — рекордът остава за G5 бурята от май 2024 г., тя отново напомня колко уязвима е съвременната технологична цивилизация към активността на Слънцето.

