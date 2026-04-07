518 Снимка: General Atomics

Американската компания General Atomics съобщи за инцидент с експериментален боен дрон. Моделът YFQ-42A Dark Merlin се е разбил малко след излитане по време на тест в Калифорния.

Инцидентът е станал на 6 април на летище, собственост на компанията, разположено в пустинен район. От General Atomics не разкриват точната причина за катастрофата. Няма пострадали.

Компанията потвърди, че всички полетни тестове са временно спрени. Мярката е предприета като предпазна стъпка, докато тече разследването.

"Безопасността е наш основен приоритет както за нашите служители, така и за обществото. В този случай установените процедури и защити са сработили по предназначение и няма пострадали", заяви говорителят С. Марк Бринкли. "Ще анализираме подробно случилото се и ще съберем всички данни, за да установим причината."

Дронът е част от програмата на Военновъздушните сили на САЩ за т.нар. Collaborative Combat Aircraft. Целта е интегриране на безпилотни апарати като помощници на пилотирани изтребители. Проектът е на стойност милиарди долари.

YFQ-42A се намира във фаза на техническо развитие и намаляване на риска. Машините от този тип изпълняват редовни тестови полети от съоръженията на производителя.

Не е ясно дали инцидентът ще повлияе на шансовете на General Atomics в конкурса на ВВС на САЩ. Компанията се конкурира с Anduril Industries и Northrop Grumman. Те участват със свои разработки, съответно моделите YFQ-44 и YFQ-48A Talon.

Дронът на General Atomics използва един турбовентилаторен двигател. Той може да достига ниски свръхзвукови скорости. Максималната продължителност на полета е до осем часа. Обхватът достига около 1500 километра, а таванът на полета е 13 700 метра.

Машината е проектирана като "крило" на пилотиран самолет. Тя може да носи до две ракети AIM-120 AMRAAM, както и различни активни и пасивни сензори.

Това е първият публично известен инцидент с дрон от този клас в САЩ. Влиянието върху програмата ще зависи от резултатите от разследването.

