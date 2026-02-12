Необичайно затваряне на въздушното пространство над Ел Пасо предизвика вълна от спекулации в САЩ, след като Федералната авиационна администрация (FAA) временно спря полетите от и до международното летище в града. Първоначално причините не бяха публично обяснени, което отвори поле за различни версии в социалните мрежи.

Според информация на CBS News решението е било взето по нареждане на ръководителя на FAA Брайън Бедфорд, след като Пентагонът е уведомил за планирано използване на високoенергийна лазерна система за противодействие на дронове във военната база Форт Блис. Съоръжението се намира в непосредствена близост до летището, което е наложило ограничаване на въздушния трафик по съображения за сигурност.

Паралелно с това Fox News съобщи, че военни са свалили обект във въздушното пространство край Ел Пасо, първоначално идентифициран като чуждестранен дрон. По-късно се оказало, че става дума за обикновен парти балон. Засега няма официално потвърждение дали при инцидента е използвана именно лазерната система.

Допълнително объркване внесе фактът, че според източници на CBS затварянето на въздушното пространство е било предприето без предварително уведомяване на Белия дом, Пентагона или Министерството на вътрешната сигурност. Първоначалното известие е предвиждало ограниченията да продължат до 10 дни по "специални съображения за сигурност", като в него се е съдържало предупреждение, че при възприемане на непосредствена заплаха правителството може да използва и смъртоносна сила срещу въздухоплавателни средства.

CNN отбелязва, че разгръщането на лазерната система е било планирано дни преди насрочена среща на 20 февруари, на която е трябвало да бъдат обсъдени потенциалните ѝ ефекти върху гражданската авиация. Не е ясно дали системата е била реално активирана преди тази координация да се проведе, но източници твърдят, че Министерството на отбраната е настоявало за използването ѝ в района.

Междувременно представители на администрацията посочват, че е имало "навлизане на дрон, свързан с картели", което е наложило реакция от страна на военните. Към момента обаче липсват публично представени доказателства в подкрепа на тази версия.

Случаят поставя въпроси относно координацията между военните структури и гражданските авиационни власти, особено когато става дума за изпитване или разполагане на нови оръжейни системи в близост до активни търговски летища. Затварянето на въздушно пространство заради потенциална употреба на експериментално въоръжение подчертава чувствителния баланс между националната сигурност и безопасността на гражданските полети.

