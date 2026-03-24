Германският автомобилен производител Volkswagen води преговори с израелската военна компания Rafael. Заедно те трябва да трансформират завод, който от автомобили, ще премине към производството на бойни системи. Планът предвижда фабриката в Оснабрюк да бъде пренастроена за изработка на компоненти за системата за противоракетна отбрана "Железен купол", пише "Файненшъл Таймс".

По информация на източници, запознати с преговорите, двете компании целят да запазят всички около 2300 работни места в предприятието в Долна Саксония, което е застрашено от закриване. Очакванията са дори да се стигне до разширяване на дейността.

"Целта е да се запазят всички работници, дори да наемем и още", посочва един от източниците. Той допълва, че участието в подобен проект ще зависи от индивидуалното решение на служителите.

Проектът се разглежда с подкрепата на германското правителство и е част от по-широка тенденция в автомобилната индустрия на страната, която изпитва натиск от засилената конкуренция от Китай и по-бавния преход към електромобили. В този контекст компании търсят нови възможности в бързо растящия отбранителен сектор.

Ако бъде реализирана, инициативата ще отбележи значително завръщане на Volkswagen към военната индустрия. Компанията е създадена през 1937 година в Берлин от управляващата тогава Националсоциалистическа германска работническа партия. Първоначалната идея е тя да произвежда достъпен за германците автомобил.  Малко след завършването на фабриката във Фалерслебен започва Втората световна война и заводът се преориентира към военно производство. В него се прави първата крилата ракета - летящата бомба V-1. Това го превръща в основна цел за бомбардировки за съюзническите сили. През 1998 г. компанията признава, че по времето на войната в завода Фалерслебен са работели 15 000 роби.

Партньорството с Израел може да се разглежда и като завръщане на Volkswagen към сфера в която е имал опит - бойните ракети. Според плановете в Оснабрюк ще произвеждат различни компоненти за системата "Железен купол", но не и самите ракети.

Volkswagen ще прави тежкотоварни камиони за пренос на ракетни установки, самите пускови установки и необходимите за тях електрогенератори. Производството на ракети няма да се извършва в Оснабрюк. За тях Rafael планира отделно съоръжение в Германия.

Очаква се преходът да изисква сравнително ограничени инвестиции, като производството може да започне в рамките на 12 до 18 месеца, при условие че служителите се съгласят да преминат към новия тип дейност.

Интересът към системи за противовъздушна отбрана в Европа нараства на фона на войната в Украйна и плановете за мащабно превъоръжаване. Германия вече получи първата от три системи Arrow 3, произведени от Israel Aerospace Industries. В същото време страната планира да инвестира над 500 милиарда евро в отбрана до края на десетилетието, като противовъздушната защита е сред водещите приоритети.

Израелската система "Железен купол" е известна с това, че прихваща над 90% от изстреляните срещу страната ракети на Хизбула и Хамас. Въпреки това част от експертите поставят под въпрос ефективността ѝ в европейски условия, тъй като "Железния купол" е проектиран основно за заплахи с по-къс обсег - до около 70 км. 

Ако до сделка не се стигне, то Volkswagen трябва да затвори завода си в Оснабрюк. По план производството на автомобили там трябва да бъде прекратено през следващата година.Компанията планира и съкращаване на около 35 000 работни места до 2030 г., като мерките са предвидени да бъдат доброволни.

В средата на миналата година собствениците на Porsche AG и Volkswagen AG създадоха фонд за инвестиции в отбранителната индустрия, възползвайки се от увеличаващите се разходи за военни нужди в Европа.

В началото на тази година френският автомобилен производител Renault обяви, че ще започне производство на дронове с голям обсег по договор с Генералната дирекция по въоръжения на Франция. Renault отказа да потвърди подробности за производствените обекти и стойността на договора.

