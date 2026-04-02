Войната срещу Иран и затвореният Ормузки проток създават недостиг на хелий. Това съобщават представители на технологичната индустрия, цитирани от Ройтерс.

Хелият е ключов ресурс при производството на чипове. Той се използва за охлаждане, откриване на течове и прецизни производствени процеси. Цените му се повишават рязко след началото на кризата в региона.

Доставките на хелий са силно концентрирани географски. Катар осигурява близо една трета от световното производство. По данни на Геоложката служба на САЩ страната произвежда около 63 милиона кубични фута през 2025 г., което я прави най-големият производител извън Съединените щати.

"Недостигът на хелий е сериозен проблем", заявява Камерън Джонсън от консултантската компания Tidal Wave Solutions по време на изложението Semicon China в Шанхай. По думите му компаниите имат ограничени възможности за реакция и често се налага да намаляват производството или да дават приоритет на ключови продукти.

Той предупреждава, че продължителният недостиг може да доведе до сериозни сътресения. "Ако това се случи, ще има отражение върху електрониката, автомобилите и смартфоните", казва Джонсън.

Джери Джан, ръководител продажби за Китай в швейцарската компания VAT, също потвърждава, че недостигът вече влияе на производството. Той посочва, че проблемът се задълбочава от забавяния в транспорта. Компанията търси алтернативни доставки, включително от САЩ.

Нарушенията засягат и по-широките вериги за доставки. Джоу Лимин от подразделението MRSI на Mycronic съобщава за забавяния при суровини от Израел. Това удължава сроковете за доставка и се прехвърля към крайните клиенти. "Има краткосрочно въздействие и то вече ни засяга", казва той.

Представител на френската компания Air Liquide също предупреждава за краткосрочен недостиг на хелий.

Експертите са единодушни, че ако ситуацията се задълбочи, ефектът ще се разпространи далеч отвъд полупроводниковата индустрия и ще засегне ключови сектори на глобалната икономика.

Компания за чипове №1 в Китай е доставяла технологии на иранската армия
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки) Днес
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки)
16990
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд? Лайф
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд?
4319
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон Корнер
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон
7152
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37% Бизнес
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37%
6474
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара" Impressio
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара"
5932
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова URBN
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова
1852
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки случай“ Trip
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки сл...
3439
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница Вкусотии
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница
3247
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение Zodiac
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение
851