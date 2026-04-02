Очаква се това да има отражение върху цената на електрониката, компютрите, смартфоните и дори автомобилите

Войната срещу Иран и затвореният Ормузки проток създават недостиг на хелий. Това съобщават представители на технологичната индустрия, цитирани от Ройтерс.

Хелият е ключов ресурс при производството на чипове. Той се използва за охлаждане, откриване на течове и прецизни производствени процеси. Цените му се повишават рязко след началото на кризата в региона.

Доставките на хелий са силно концентрирани географски. Катар осигурява близо една трета от световното производство. По данни на Геоложката служба на САЩ страната произвежда около 63 милиона кубични фута през 2025 г., което я прави най-големият производител извън Съединените щати.

"Недостигът на хелий е сериозен проблем", заявява Камерън Джонсън от консултантската компания Tidal Wave Solutions по време на изложението Semicon China в Шанхай. По думите му компаниите имат ограничени възможности за реакция и често се налага да намаляват производството или да дават приоритет на ключови продукти.

Той предупреждава, че продължителният недостиг може да доведе до сериозни сътресения. "Ако това се случи, ще има отражение върху електрониката, автомобилите и смартфоните", казва Джонсън.

Джери Джан, ръководител продажби за Китай в швейцарската компания VAT, също потвърждава, че недостигът вече влияе на производството. Той посочва, че проблемът се задълбочава от забавяния в транспорта. Компанията търси алтернативни доставки, включително от САЩ.

Нарушенията засягат и по-широките вериги за доставки. Джоу Лимин от подразделението MRSI на Mycronic съобщава за забавяния при суровини от Израел. Това удължава сроковете за доставка и се прехвърля към крайните клиенти. "Има краткосрочно въздействие и то вече ни засяга", казва той.

Представител на френската компания Air Liquide също предупреждава за краткосрочен недостиг на хелий.

Експертите са единодушни, че ако ситуацията се задълбочи, ефектът ще се разпространи далеч отвъд полупроводниковата индустрия и ще засегне ключови сектори на глобалната икономика.

