Заради конфликта в Близкия изток цените са повишени, а запасите се изчерпват

Войната в Иран прекъсна доставките на чипове за Европа, а въздушният превоз на полупроводникови изделия от Азия към Европа стана по-непредвидим и по-скъп, пише "Калдата".

Представители на бранша посочват, че традиционно чиповете от Азия за Европа се транспортираха по въздух през Близкия изток, като самолетите кацаха по пътя за презареждане или преминаваха през въздушното пространство на държави от региона.

По данни на логистичната компания DSV световният пазар на въздушни товарни превози е спаднал с 9% след началото на военните действия в Иран и съседните райони. Европейските вносители на чипове се сблъскаха с по-ниски обеми, забавяния и повишение на цените на свързаните продукти и услуги.

Цената на въздушните доставки на чипове от Азия към Европа се увеличи, но част от компаниите не бързат да купуват при новите условия, тъй като разчитат на бързо нормализиране. В резултат складовите наличности при европейските производители на електроника започнаха да намаляват. Други фирми вече са принудени да приемат по-високите тарифи и не очакват те да се върнат на предишните нива през следващите месеци.

За да избегнат презареждане в Близкия изток, товарните самолети все по-често излитат с по-малко товар и с повече гориво, което им позволява да летят директно от Азия до Европа без кацане. При тези условия разходите за гориво достигат до 50% от оперативните разходи на превозвачите, а тъй като цените на горивата се повишиха с началото на военните действия в региона, услугите на логистичните компании също поскъпнаха. Клиентите получават по-малки количества в една доставка, което допълнително увеличава разхода за транспорт на всеки отделен чип. Най-силно засегнати са европейските компании, които поръчват евтини чипове от Азия, защото при ниска единична цена растящите транспортни разходи се открояват особено ясно.

При много европейски производители на електроника запасите от азиатски компоненти стигат за период от една седмица до един месец. Някои участници на пазара вече се сблъскват със закъснения. Много компании в Европа са намерили алтернативни доставчици и маршрути, за да поддържат необходимите складови наличности. Volkswagen са заявили пред CNBC, че на този етап не усещат последствията от логистичната криза в сектора на полупроводниците. Спомените от пандемията и тогавашните прекъсвания във веригите на доставки все още са свежи за повечето участници, затова и сега те се стремят да предприемат адекватни мерки, за да си осигурят полупроводникова продукция от Азия.

