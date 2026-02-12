Ракетата Vulcan Centaur на United Launch Alliance (ULA) изведе в орбита два спътника за космическо наблюдение в рамките на мисията USSF-87. Стартът се състоя в 4:22 ч. източноамериканско време на 12 февруари от Кейп Канаверал, Флорида, по поръчка на Космическите сили на САЩ.

Основният товар на мисията са два апарата от програмата Geosynchronous Space Situational Awareness Program (GSSAP). Сателитите, разработени от Northrop Grumman, ще оперират в геостационарна орбита (GEO) на височина около 35 786 километра над Земята. Там скоростта на движение съвпада с въртенето на планетата, което позволява на апаратите да "висят" над една и съща точка.

Вижте как изглежда ракетата Vulcan Centaur >> >> >>

Ролята на GSSAP е да наблюдава обстановката в геостационарна орбита, която е ключова за комуникационни, метеорологични и разузнавателни спътници. От Космическите сили определят системата като "космически квартален надзор", който следи за потенциално опасни сближавания и други рискове в една все по-натоварена орбитална среда. Данните от тези апарати подпомагат по-точното прогнозиране на орбити и предотвратяването на сблъсъци.

До момента в рамките на програмата GSSAP са изстреляни шест спътника - по два през 2014, 2016 и 2022 г. Новите два апарата разширяват възможностите на САЩ за наблюдение на дейности в геостационарната орбита, включително на чуждестранни сателити.

Освен основния товар, мисията USSF-87 включва и експериментални полезни товари, насочени към повишаване на точността при орбитални маневри и подобряване устойчивостта на американските активи в GEO.

Това е четвъртият полет на 61-метровата Vulcan Centaur - наследник на Atlas V. Ракетата дебютира през януари 2024 г., а през август 2025 г. изпълни първата си мисия за националната сигурност. Настоящият старт използва конфигурацията VC4S с четири твърдогоривни ускорителя, като системата може да бъде оборудвана с до шест.

След успешното изпълнение на предишни мисии Космическите сили сертифицираха Vulcan за изстрелвания в рамките на програмите за национална сигурност. Така ULA става вторият оператор след SpaceX, получил разрешение да изстрелва американски военни и разузнавателни сателити.

Vulcan Centaur вече има договори за над две дузини бъдещи мисии за нуждите на националната сигурност, като може да излита както от Флорида, така и от базата Ванденберг в Калифорния.

Ракетата Vulcan Centaur може да доставя 7 000 килограма полезен товар на геостационарна орбита или 27 200 кг на ниска околоземна орбита. Тя се състои от две степени, подпомогнати от ускорители. Горивото на първата е течен кислород и метан, като използваните двигатели са два броя BE-4 на Blue Origin. Втората степен има два двигателя RL10 на Aerojet Rocketdyne, които използват течен кислород и водород.

ИЗБРАНО
Майка, оставила сина си на Калушев: Спонсорирах проекта. Синът ми каза, че е насилен, не повярвах Днес
Майка, оставила сина си на Калушев: Спонсорирах проекта. Синът ми каза, че е насилен, не повярвах
38341
Защо Холивуд отказва прошка на Уил Смит? Лайф
Защо Холивуд отказва прошка на Уил Смит?
9437
МОК изхвърли украинец от игрите заради почит към загинали сънародници Корнер
МОК изхвърли украинец от игрите заради почит към загинали сънародници
13481
Българският пробив в Париж: VP Brands International с впечатляващ дебют на Wine Paris 2026 Бизнес
Българският пробив в Париж: VP Brands International с впечатляващ дебют на Wine Paris 2026
4966
Кадри от заснемането на "Брънч за начинаещи" оживяват в изложба в УниКредит Студио Impressio
Кадри от заснемането на "Брънч за начинаещи" оживяват в изложба в УниКредит Студио
1978
Това са най-гостоприемните градове в света Trip
Това са най-гостоприемните градове в света
1735
Мъфини с моркови, ябълки и стафиди Вкусотии
Мъфини с моркови, ябълки и стафиди
372
Новолунието във Водолей на 17 февруари открива коридор от затъмнения: какво да очакват зодиакалните знаци? Zodiac
Новолунието във Водолей на 17 февруари открива коридор от затъмнения: какво да очакват зодиакалните ...
485
В Германия отслабва подкрепата за енергийния преход и мерките срещу климатичните промени Времето
В Германия отслабва подкрепата за енергийния преход и мерките срещу климатичните промени
248