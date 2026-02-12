Ракетата вече има договори за над две дузини бъдещи мисии

328 Снимка: ULA

Ракетата Vulcan Centaur на United Launch Alliance (ULA) изведе в орбита два спътника за космическо наблюдение в рамките на мисията USSF-87. Стартът се състоя в 4:22 ч. източноамериканско време на 12 февруари от Кейп Канаверал, Флорида, по поръчка на Космическите сили на САЩ.

Основният товар на мисията са два апарата от програмата Geosynchronous Space Situational Awareness Program (GSSAP). Сателитите, разработени от Northrop Grumman, ще оперират в геостационарна орбита (GEO) на височина около 35 786 километра над Земята. Там скоростта на движение съвпада с въртенето на планетата, което позволява на апаратите да "висят" над една и съща точка.

Ролята на GSSAP е да наблюдава обстановката в геостационарна орбита, която е ключова за комуникационни, метеорологични и разузнавателни спътници. От Космическите сили определят системата като "космически квартален надзор", който следи за потенциално опасни сближавания и други рискове в една все по-натоварена орбитална среда. Данните от тези апарати подпомагат по-точното прогнозиране на орбити и предотвратяването на сблъсъци.

До момента в рамките на програмата GSSAP са изстреляни шест спътника - по два през 2014, 2016 и 2022 г. Новите два апарата разширяват възможностите на САЩ за наблюдение на дейности в геостационарната орбита, включително на чуждестранни сателити.

Освен основния товар, мисията USSF-87 включва и експериментални полезни товари, насочени към повишаване на точността при орбитални маневри и подобряване устойчивостта на американските активи в GEO.

Това е четвъртият полет на 61-метровата Vulcan Centaur - наследник на Atlas V. Ракетата дебютира през януари 2024 г., а през август 2025 г. изпълни първата си мисия за националната сигурност. Настоящият старт използва конфигурацията VC4S с четири твърдогоривни ускорителя, като системата може да бъде оборудвана с до шест.

След успешното изпълнение на предишни мисии Космическите сили сертифицираха Vulcan за изстрелвания в рамките на програмите за национална сигурност. Така ULA става вторият оператор след SpaceX, получил разрешение да изстрелва американски военни и разузнавателни сателити.

Vulcan Centaur вече има договори за над две дузини бъдещи мисии за нуждите на националната сигурност, като може да излита както от Флорида, така и от базата Ванденберг в Калифорния.

Ракетата Vulcan Centaur може да доставя 7 000 килограма полезен товар на геостационарна орбита или 27 200 кг на ниска околоземна орбита. Тя се състои от две степени, подпомогнати от ускорители. Горивото на първата е течен кислород и метан, като използваните двигатели са два броя BE-4 на Blue Origin. Втората степен има два двигателя RL10 на Aerojet Rocketdyne, които използват течен кислород и водород.

