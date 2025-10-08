Световната енергийна карта се променя. Според данни на аналитичния център Ember, през първата половина на 2025 г. възобновяемите енергийни източници са произвели повече електроенергия от изгарянето на въглища - исторически момент в глобалния енергиен преход. Изследването, цитирано от Electrek, показва, че комбинираното производство от вятър и слънце е достигнало 5072 TВт·ч, докато въглищните централи са генерирали 4896 TВт·ч.

Това не само означава спад от 31 TВт ч в производството на въглищна енергия, но и бележи първия път, когато чистите източници покриват растящото глобално търсене на ток. "Наблюдаваме първите признаци на важен повратен момент", коментира Малгожата Виатрош-Мотика от Ember. "Слънчевата и вятърната енергетика вече растат достатъчно бързо, за да задоволят новото потребление в света."

Слънчевата енергия е била най-бързо растящият източник, с увеличение от 31% на годишна база - цели 306 TВт ч. Така тя е осигурила 83% от ръста на глобалното търсене на електричество. В същото време производството на газ и въглища е намаляло, което е довело до 0,2% спад в общите емисии на въглероден диоксид в енергийния сектор.

Данните обаче не са еднакво положителни навсякъде. Китай и Индия отчитат спад в използването на изкопаеми горива, докато в САЩ и ЕС има временно увеличение. В Европа то е свързано с по-слаба вятърна и водна енергетика, а в Америка - с по-бърз растеж на потреблението. Въпреки това, анализаторите подчертават, че тенденцията е необратима - чистата енергия вече е в състояние да следва и дори изпреварва нарастващите нужди на света.

Според Ember, за да се запази тази положителна инерция, е необходимо ускорено внедряване на нови слънчеви и вятърни мощности, както и развитието на батерийни системи за съхранение на енергия - ключов компонент на бъдещата устойчива енергийна система.

