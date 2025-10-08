Слънчевата и вятърната енергия за първи път генерираха повече ток от въглищата

251 Снимка: iStock by Getty Images

Световната енергийна карта се променя. Според данни на аналитичния център Ember, през първата половина на 2025 г. възобновяемите енергийни източници са произвели повече електроенергия от изгарянето на въглища - исторически момент в глобалния енергиен преход. Изследването, цитирано от Electrek, показва, че комбинираното производство от вятър и слънце е достигнало 5072 TВт·ч, докато въглищните централи са генерирали 4896 TВт·ч.

Това не само означава спад от 31 TВт ч в производството на въглищна енергия, но и бележи първия път, когато чистите източници покриват растящото глобално търсене на ток. "Наблюдаваме първите признаци на важен повратен момент", коментира Малгожата Виатрош-Мотика от Ember. "Слънчевата и вятърната енергетика вече растат достатъчно бързо, за да задоволят новото потребление в света."

Слънчевата енергия е била най-бързо растящият източник, с увеличение от 31% на годишна база - цели 306 TВт ч. Така тя е осигурила 83% от ръста на глобалното търсене на електричество. В същото време производството на газ и въглища е намаляло, което е довело до 0,2% спад в общите емисии на въглероден диоксид в енергийния сектор.

Данните обаче не са еднакво положителни навсякъде. Китай и Индия отчитат спад в използването на изкопаеми горива, докато в САЩ и ЕС има временно увеличение. В Европа то е свързано с по-слаба вятърна и водна енергетика, а в Америка - с по-бърз растеж на потреблението. Въпреки това, анализаторите подчертават, че тенденцията е необратима - чистата енергия вече е в състояние да следва и дори изпреварва нарастващите нужди на света.

Според Ember, за да се запази тази положителна инерция, е необходимо ускорено внедряване на нови слънчеви и вятърни мощности, както и развитието на батерийни системи за съхранение на енергия - ключов компонент на бъдещата устойчива енергийна система.

