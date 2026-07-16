Навигацията ще анализира предпочитаните от вас маршрути и ще ги запомня

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Google представи серия от нови функции за Waze, които използват изкуствен интелект. Сред тях са персонализирана навигация, специален режим за мотоциклетисти и нов режим с по-малко гласови указания по време на пътуване. Обновленията започват да се разпространяват за Android и iOS.

Повечето от новите възможности са базирани на модела Gemini на Google.

Една от основните новости е персонализираната навигация. Функцията анализира предишните маршрути на потребителя, както и актуалната пътна обстановка, за да предлага индивидуално съобразени маршрути. Опцията е достъпна в настройките и може да бъде изключена от потребителите, които не желаят подобен анализ на данните си.

Ползите от това са, че Waze ще дава по-точно време на пристигане, което е съобразено със стила ви на шофиране. Освен това навигацията няма да ви предлага маршрути, по които сте отказвали да минавате.

Компанията тества и нов разговорен асистент, който позволява търсене с гласови команди. Потребителите могат да задават въпроси като "Намери ресторант, който работи в момента" или "Покажи ми паркинг близо до киното", а приложението ще предложи подходящи резултати. Засега функцията е в бета версия.

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Друга новост е режимът "Less Chatty", който намалява броя на гласовите инструкции по време на навигация. Waze ще продължи да предупреждава за предстоящи завои и опасности по пътя, но ще пропуска по-маловажните съобщения. Така потребителите ще могат да слушат музика или подкасти с по-малко прекъсвания.

Компанията представи и специален режим за мотоциклетисти. Той предлага маршрути, съобразени с придвижването на мотори, включително през по-тесни улици. Системата предупреждава и за специфични опасности като неравности, повдигнати пешеходни пътеки и дупки по пътя, като отчита и настилката.

Режимът за мотоциклетисти първоначално ще бъде достъпен в Мексико, Бразилия, Аржентина, Малайзия, Перу и Филипините. Освен изкуствен интелект той използва информация за трафика в реално време и данни, поддържани от екип редактори на картите.

Новите функции са поредната стъпка на Google към по-дълбокото интегриране на Gemini в навигационните си услуги. По-рано тази година компанията представи мащабно обновление на Google Maps с триизмерен режим за навигация и допълнителни AI функции.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.