Популярното приложение за съобщения WhatsApp въвежда нов тип акаунти, предназначени специално за деца, които ще се управляват изцяло от родителите или настойниците им. Решението идва след продължителни дискусии между експерти по дигитална безопасност, обществени организации и технологични компании за това как най-малките потребители да бъдат по-добре защитени в онлайн среда.

Новата функция позволява на родителите да създадат контролирани профили за деца, които все още не са достигнали тийнейджърска възраст. Чрез нея възрастният може да следи с кого общува детето, в кои групи се включва и какви заявки за контакт получава. Възможно е също така да се ограничи използването на приложението само до основни функции като текстови съобщения и гласови разговори.

За да бъде активирана системата за родителски контрол, са необходими две устройства - едното на родителя, а другото на детето. От телефона на възрастния се извършва управлението на настройките, включително преглед на заявки за комуникация от непознати контакти и контрол върху параметрите за поверителност. Така родителите получават по-голяма видимост върху начина, по който детето използва приложението.

Важно е, че детето няма достъп до настройките за родителски контрол. Те могат да бъдат отваряни единствено чрез въвеждане на специален PIN код, който се знае само от родителя. По този начин компанията се опитва да гарантира, че управлението на съдържанието и комуникацията остава изцяло под контрола на възрастните.

От WhatsApp уточняват, че новият тип акаунти ще бъде внедряван постепенно през следващите месеци. Очаква се функцията да стане важна стъпка към по-безопасна дигитална среда за децата, особено в контекста на нарастващите притеснения относно влиянието на социалните платформи върху най-младите потребители.

