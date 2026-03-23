Nokia вече гледа към следващото поколение безжични технологии и представи визията си за Wi-Fi 9 - стандарт, който ще бъде създаден не просто за по-високи скорости, а за изцяло нов тип цифрови преживявания. Компанията подчертава, че бъдещето на безжичните мрежи ще бъде тясно свързано с изкуствения интелект, разширената реалност и системите, работещи в реално време.

Според Nokia Wi-Fi 9 ще се развива паралелно с 6G мрежите, като двете технологии ще се допълват взаимно. Докато досега развитието на Wi-Fi беше насочено основно към увеличаване на пиковите скорости, новият стандарт ще постави акцент върху предвидимостта, ниската латентност и стабилната връзка дори при натоварени мрежи.

Очаква се Wi-Fi 9 да предложи скорости от няколко гигабита в секунда, но по-важното е, че ще осигурява постоянна и надеждна връзка за устройства като смартфони, XR очила и лаптопи. За новите приложения, включително виртуална и добавена реалност, роботика и тактилни технологии, дори минимални забавяния или загуба на данни могат да бъдат критични, което налага изцяло нов подход към безжичната свързаност.

Особено внимание се отделя на работата в гъсто населени среди, където десетки устройства трябва да функционират едновременно без компромис в качеството. Освен това Nokia акцентира върху енергийната ефективност - по-високата производителност не трябва да води до по-бързо изтощаване на батериите на мобилните устройства.

Компанията вижда Wi-Fi 9 като ключов елемент за бъдещи услуги като виртуални срещи с реалистични аватари, съвместна работа в 3D среди и облачни игри с минимално закъснение. Всичко това ще изисква не само висока скорост, но и латентност под 5 милисекунди и стабилна връзка във всяка ситуация - предизвикателство, което новият стандарт трябва да реши.

