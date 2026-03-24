Microsoft обяви серия от промени в Windows 11, с които цели да подобри производителността и потребителското изживяване, като същевременно намали част от интегрираните AI функции.

В официален блог пост ръководителят на Windows Паван Давулури призна, че потребителите очакват повече от операционната система. "Хората искат Windows 11 да бъде по-добър", посочва той, очертавайки нова посока за развитие.

Компанията планира редица конкретни подобрения, които ще започнат да се появяват в тестовите версии на програмата Windows Insider още през следващите седмици. Сред тях са по-голяма персонализация на лентата със задачи, включително възможност за позициониране отгоре или вертикално, както и по-бърз и надежден файлов мениджър.

Сериозен акцент се поставя върху производителността. Microsoft заявява, че ще премести ключови елементи като старт менюто към по-ефективната рамка WinUI3, което трябва да ускори работата на системата. Очакват се и подобрения при латентността на File Explorer, както и при Windows Subsystem for Linux.

Важна промяна е и ограничаването на някои AI функции. Компанията планира да намали присъствието на асистента Copilot в приложения като Snipping Tool, Photos, Widgets и Notepad, като целта е да се избегнат ненужни намеси в работата на потребителите.

Промени се предвиждат и при актуализациите на системата. Потребителите ще могат да пропускат ъпдейти при първоначалната настройка, да рестартират или изключват компютъра без задължително инсталиране на обновления, както и да паузират актуализациите за по-дълъг период. Очаква се също намаляване на автоматичните рестартирания и известия.

Новият подход бележи известен обрат в стратегията на Microsoft, която през последните години поставяше силен акцент върху интеграцията на изкуствен интелект. Сега фокусът се измества към стабилност, бързина и по-добър контрол от страна на потребителите.

Ако обещаните промени бъдат реализирани успешно, те могат да върнат доверието към Windows 11 и да отговорят на дългогодишните критики за производителност и прекомерна софтуерна натовареност.

