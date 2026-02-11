Поредицата от напускания на ключови фигури повдига въпроси за стабилността на ръководството

Компанията за изкуствен интелект xAI на Илон Мъск губи още един от основателите си. Тони Уу обяви в публикация в X, че се оттегля от компанията, като това е поредното напускане на високопоставен кадър от ръководния екип.

"Време е за следващата глава в книгата", написа Уу. "Живеем в ера на безкрайни възможности: малък екип, въоръжен с изкуствен интелект, може да премества планини и да предефинира възможното."

Уу не е единственият съосновател, който напуска. През последните месеци от компанията си тръгнаха също Игор Бабушкин, Кайл Косич и Кристиан Сегеди. Грег Янг обяви миналия месец, че се оттегля от активната си роля, за да се съсредоточи върху лечението си от лаймска болест.

xAI беше основана от Мъск през 2023 г. заедно с още 11 души с амбицията да се конкурира с компании като OpenAI и Google. По първоначални данни целта ѝ е била да "разбере истинската природа на Вселената" или поне така гласи информация на сайта на компанията.

Напусканията идват в момент, когато xAI е изправена пред обществена реакция и регулаторни проверки в няколко държави. Чатботът и генераторът на изображения Grok бяха критикувани, след като позволиха масово създаване и разпространение на нецензурни deepfake изображения без съгласие, включително такива, базирани на снимки на реални хора и деца.

Междувременно Мъск продължава корпоративното преструктуриране около технологичната си империя. Миналата седмица той обяви, че SpaceX придобива xAI в сделка, която според документи, цитирани от CNBC, оценява SpaceX на 1 трилион долара, а xAI - на 250 милиарда долара. По-рано xAI беше обединена и със социалната платформа X в многомилиардно споразумение.

Поредицата от напускания на ключови фигури повдига въпроси за стабилността на ръководството в xAI в момент, когато компанията се стреми да затвърди позициите си на изключително конкурентния пазар на изкуствен интелект.

