Виртуалната реалност се превръща в следващата арена за развитие на изкуствения интелект на Илон Мъск

123 Снимка: iStock by Getty Images

След като езиковите модели достигнаха впечатляваща зрялост в обработката на текст, следващата еволюционна стъпка на изкуствения интелект е да започне да "живее" в дигитални светове, които следват реалните физични закони. Именно в тази посока се насочва xAI - стартъпът на Илон Мъск, който вече работи по създаването на виртуални среди, където изкуствените агенти ще могат да се учат, експериментират и взаимодействат по-реалистично.

Според информация на Financial Times, компанията е привлякла двама бивши инженери от Nvidia - Зишан Пател и Итън Хе - специалисти в изграждането на така наречените "модели на света". Тяхната задача е да помогнат на xAI да развие симулации, които първоначално ще се използват за създаване на видеоигри, а впоследствие ще послужат като обучителна среда за човекоподобните роботи на Мъск. Подобни технологии вече се използват от Nvidia при обучението на системи за автономно шофиране.

Илон Мъск не крие амбицията си да пусне до края на 2026 г. първата игра, създадена изцяло с помощта на изкуствен интелект. Миналата седмица xAI представи безплатен модел за генериране на изображения и видео - пряк конкурент на видео генератора Sora на OpenAI. В същото време компанията продължава активно да търси нови специалисти, предлагайки впечатляващи възнаграждения - от 180 000 до 440 000 щ. долара годишно, както и почасови позиции между 45 и 100 щ. долара за "треньори по видеоигри".

Концепцията за "модели на света" може да се окаже ключова за бъдещето на изкуствения интелект. Тя позволява симулиране на взаимодействия между обекти без нужда от реални експерименти, което ускорява обучението на роботи и алгоритми. Въпреки това, някои ветерани от гейм индустрията предупреждават, че технологиите не могат напълно да заменят човешката креативност. Както напомнят от Larian Studios, създателите на Baldur's Gate 3, изкуството на създаването на виртуални светове се крие не само в реализма, а в способността да бъдат вдъхновяващи и живи.

