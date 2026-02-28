Към края на миналата година Xiaomi е достигнала 18% дял от световния пазар на носима електроника, което на практика е върнало китайската компания на лидерската позиция в сегмента. След нея се нареждат Apple и Huawei с 17% и 16% пазарен дял. Топ 5 се допълва от Samsung с 9% и Garmin с 5%. Данните са публикувани от Omdia и са базирани на собствено проучване на компанията.

В случая впечатление прави не само изкачването на Xiaomi до първото място, но и фактът, че конкуренцията в този пазарен сегмент е станала изключително оспорвана.

Omdia отчита и промяна в това какво определя надпреварата при носимите устройства. Вече не е решаващо единствено кои модели предлагат по-качествени дисплеи, повече сензори или по-дълъг живот на батерията. Все по-често водещият фактор за избора на потребителите е силата на екосистемата. Колкото по-тясно са свързани устройствата помежду си, включително смартфони, таблети, автомобили и решения за интелигентен дом, толкова по-висока е потребителската лоялност.

Постиженията на Xiaomi се обясняват по-скоро с широкия продуктов обхват, отколкото с появата на един конкретен пробивен модел. Серията Mi Band продължава да реализира силни продажби в по-достъпния сегмент, а основните версии на смарт часовниците подпомагат средната цена на устройствата. По-общата стратегия на производителя, която свързва персонализирани носими устройства с електромобилите и продуктите за интелигентен дом на компанията, допринася за още по-плътното им вписване в разширяващата се екосистема на Xiaomi.

Apple запазва водещата си роля при премиум устройствата. Носимата електроника на американската компания се възползва от дълбоката интеграция с iPhone, високото качество на изработка и разрастващия се набор от функции за здравно проследяване. Huawei също е изградила стабилни позиции, особено в Китай, благодарение на широкото си продуктово портфолио и все по-силния фокус върху усъвършенстването на функциите за спортни тренировки и медицинските инструменти.

Проследяването на здравето при потребителите се развива от базови функции като броене на стъпки и измерване на пулса към непрекъснат мониторинг на по-напреднали показатели. Някои производители експериментират и с по-леки, по-компактни форм-фактори, за да повишат комфорта при носене на устройствата през целия ден. Тъй като Xiaomi, Apple и Huawei си разпределят близки пазарни дялове в сегмента на носимата електроника, класирането може отново да се промени още тази година.

